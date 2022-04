Dal lunedì al venerdì, alle 15.55 su Rai 1, va in onda Il Paradiso delle Signore, soap opera ambientata nella Milano a cavallo tra gli anni ‘50 e ‘60, in cui è esistito davvero un grande magazzino con questo nome.

Le anticipazioni TV delle puntate che verranno trasmesse dal 4 all’8 aprile rivelano che non mancheranno di certo i colpi di scena.

In particolare, Adelaide di Sant’Erasmo inizierà ad essere sospettosa sulla natura del rapporto tra Flora Gentile Ravasi e suo cognato Umberto. Per questo motivo, Ludovica Brancia di Montalto suggerirà alla giovane stilista del Paradiso, di lasciare villa Guarnieri, in cui attualmente la ragazza vive, ospite del Commendatore e della Contessa.

Flavia Brancia si confiderà con Fiorenza Gramini e le rivelerà di essere stata lasciata dal marito Jean Paul; Beatrice e Dante invece si avvicineranno sempre di più e quest’ultimo farà la conoscenza di Serena. Ciò scatenerà la gelosia di Vittorio Conti, il quale mal sopporta la presenza di Romagnoli per via dei loro passati trascorsi.

Adelaide scopre che è stato Umberto a regalare gli orecchini a Flora

Adelaide è una persona molto attenta a cui non sfuggono mai i dettagli: ha notato i nuovi orecchini di Flora. Inizia a nutrire qualche sospetto.

Nel frattempo Ludovica Brancia di Montalto, essendo a conoscenza dei sentimenti di Flora verso il Commendatore, consiglia alla giovane stilista di lasciare al più presto villa Guarnieri.

La contessa trova una prova che conferma i suoi dubbi: è stato Umberto a donare gli orecchini a Flora. Per il momento, però, decide di non fare nulla. In seguito, inizia a stuzzicare Flora: le lascia intuire di essere al corrente di quello che è successo tra lei e suo cognato.

La stilista chiede aiuto a Ludovica, la quale le consiglia di rivolgersi ad Umberto.

Quest’ultimo trova una soluzione: riesce a tranquillizzare Adelaide, raccontandole una mezza verità.

Per questo motivo, la contessa si scusa con Flora: è dispiaciuta per aver dubitato della stilista e di Umberto. Insiste affinché la ragazza non lasci la villa a causa sua ed ottiene il risultato sperato.

Il Paradiso, trame dal 4 all’8/4: Flavia Brancia si allea con Fiorenza Gramini

Flavia si confida con Fiorenza Gramini e le rivela un particolare della sua vita privata: il marito Jean Paul l’ha lasciata. Poi racconta a sua figlia Ludovica il gesto nobile compiuto da Torrebruna: l’uomo infatti ha preso la decisione di versare lui la quota per le Brancia nell’affare gestito da Romagnoli.

Flavia, che vorrebbe che sua figlia si avvicinasse maggiormente a Ferdinando, sembra sempre più intenzionata a far lasciare Ludovica e Marcello.

A tal proposito, ha in mente un piano; per attuarlo, però, ha bisogno di una complice: chiede aiuto a Fiorenza.

Con il sostegno e l’aiuto della Gramini, Flavia confessa a sua figlia di essere malata.

In realtà, le sta mentendo.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 4 all’8 aprile: Dante trascorre del tempo con la piccola Serena

Dante Romagnoli e Beatrice Conti sembrano molto innamorati. Per questo motivo, Serena, la figlia di Beatrice, chiede spiegazioni alla madre sulla natura de suo rapporto con l’uomo.

Vittorio, invece, cerca di trascorrere più tempo possibile in compagnia della nipote.

Romagnoli propone alla piccola Serena e a Beatrice di pranzare tutti quanti insieme all’aria aperta, la bambina però preferisce stare con lo zio Vittorio.

Per puro caso, Vittorio scopre che sua nipote è stata coinvolta nel nuovo progetto da allegare alla rivista Il Paradiso Market, quello dei carta-modelli per le bambole.

Ovviamente non è stato interpellato a riguardo e l’artefice di questo gesto è Dante Romagnoli. Vittorio non nasconde la sua irritazione nei confronti dell’uomo.

Serena decide di passare più tempo con Dante e Beatrice per conoscere meglio l’uomo di cui sua madre sembra innamorata. Per fare questo però è costretta a frequentare meno suo zio. La reazione di Vittorio è forte.