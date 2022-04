I programmi di Maria De Filippi d'ora in avanti avranno tutto un altro sapore: nessuno sentirà più chiamare il nome "Piero", perché lo storico assistente di studio è venuto a mancare. A dare l'annuncio della morte è stato Roberto Cenci, ma subito al messaggio del regista hanno fatto eco quello di numerosi volti dello spettacolo che hanno avuto modo di conoscere Piero, così come molti dei partecipanti di Uomini e donne e i talenti che sono passati per gli studi di Amici. Tutti increduli di fronte all'inaspettata notizia, pare evidente che Sonaglia era una persona capace di farsi apprezzare da coloro che venivano a contatto con lui.

Maria stessa ha voluto dedicare parole di commozione a Piero, utilizzando i profili social ufficiali dei suoi programmi.

Addio a Piero Sonaglia: il mondo della tv lo piange

"Fa davvero malissimo", ha esordito così Maria De Filippi attraverso i canali social che fanno riferimento alle trasmissioni che la vedono al timone. La conduttrice, che come è risaputo non ha un profilo Instagram personale, ha voluto ricordare pubblicamente il suo assistente di studio, che era diventato un volto amato dal pubblico a casa. Sebbene il suo ruolo non fosse quello di stare davanti alle telecamere, ma piuttosto era colui che permetteva che tutto filasse liscio, spesso Piero veniva chiamato in causa da De Filippi, ma celebre anche il grido "Pieroooo" a Tu sì que vales di Gerry Scotti.

"Ho vissuto il mio lavoro sempre con te, con il tuo sorriso e le tue spalle forti, pronto a portare la tua squadra e me per prima, sempre sani e salvi in porto" ha proseguito De Filippi, ricordando tutte le capacità lavorative, ma anche empatiche, del suo collaboratore, che ormai da giorni non compariva più nei programmi di Canale 5.

Nessuno, però, sospettava che dietro la sua assenza ci fossero problemi di salute.

Maria commossa: 'Ti vorrò sempre bene'

"Ogni volta che sarò in studio non smetterò di cercare il tuo sguardo nella certezza che ti troverò" ha proseguito Maria, che ha ricordato il modo in cui facilmente si capiva con Sonaglial che sapeva sempre come fare per tranquillizzarla alzando il suo pollice per indicarle come tutto andasse come doveva.

"Ti ho voluto bene, ti voglio bene e te ne vorrò sempre" ha concluso la moglie di Costanzo. Chiaramente Piero è stato capace di guadagnarsi la fiducia, ma soprattutto l'affetto di Maria e degli altri volti di Canale 5. Qualche giorno fa Giulia Stabile aveva condiviso nella sue storie su Instagram una foto con Piero, che stando allo scherzo aveva permesso che la ballerina facesse un disegno sulla sua testa. Di certo Piero mancherà non solo a Maria, ma anche al pubblico da casa.