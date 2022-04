Nicola Savino è un conduttore televisivo e radiofonico, prossimo opinionista dell'edizione 2022 de L'Isola dei famosi, al fianco di Ilary Blasi e Vladimir Luxuria. Volto storico di Radio Deejay in Dj Chiama Italia con Linus, negli ultimi anni su Italia 1 è stato il conduttore di diversi programmi, tra cui Le Iene.

Nicola Savino: sommario

Quanti anni ha Nicola Savino? Carta d’identità

Quando debutta Nicola Savino in radio?

Il debutto di Nicola Savino in televisione

Chi è la moglie di Nicola Savino?

Nicola Savino su Instagram

Nicola Savino, la passione per l’Inter e altre curiosità

Il video dell'intervista di Nicola Savino e Linus con Kobe Bryant

Nome e cognome: Nicola Savino

Luogo di nascita: Lucca

Data di nascita: 14 novembre 1967

Età: 54 anni

Peso: 64 chilogrammi

Altezza: 1 metro e 70 centimetri

Professione: conduttore radiofonico e televisivo

Segno zodiacale: Scorpione

Curiosità: è nato in Toscana, ma è cresciuto a San Donato (Milano)

Il debutto di Nicola Savino in un network radiofonico avviene nel 1989, quando Claudio Cecchetto lo assume a Radio Deejay nella veste di regista.

Diventa speaker nel 1999, quando Linus lo vuole al suo fianco in Dj Chiama Italia. La collaborazione nel programma con il direttore di Radio Deejay inizia nel 1996 con degli interventi estemporanei, che tre anni dopo si trasformano in un sodalizio che va avanti tutt'oggi.

In contemporanea partecipa anche a Ciao Belli, con Digei Angelo e Roberto Ferrari, nel ruolo di imitatore di personaggi famosi.

Nicola Savino debutta in televisione, a fine anni Novanta, nel ruolo di autore del Festivalbar e de Le Iene. L'esordio in video avviene nel 2003 come inviato a Quelli che il calcio (di cui diventerà conduttore dal 2013 al 2017). Tra il 2004 e il 2006, su Sky Cinema, conduce Sky Cine News, contenitore di informazione cinematografica.

Dal 2007, e per due edizioni, presenta su Rai 2 Scorie, per poi passare su Italia 1 dove conduce Colorado e Matricole & Meteore.

Dopo l'esperienza sui canali Mediaset, Savino torna in Rai, dove conduce L'Isola dei Famosi e Boss in incognito. Debutta anche al Festival di Sanremo con la conduzione del Dopofestival (nelle edizioni del 2016 e del 2017).

Torna a Sanremo anche nel 2020 con L'Altro Festival, occasione in cui sorge una polemica con Elisabetta Gregoraci. Pare infatti che la showgirl dovesse condurre il programma con lui, ma secondo Gregoraci Savino non l'avrebbe voluta nel cast per contrasti politici con l'ex marito di lei Flavio Briatore. La risposta del conduttore non si fa attendere, infatti Savino dichiara: "Io non discrimino, questa cosa mi ha avvilito".

Dopo la conclusione della collaborazione con la Rai, Savino torna nuovamente in Mediaset per condurre Le Iene (fino al 2021), 90 Special e Back to School. Prossimamente sarà impegnato nel ruolo di opinionista de L'isola dei Famosi insieme a Ilary Blasi e Vladimir Luxuria [VIDEO].

Nicola Savino si è sposato due volte, ma della prima moglie non si hanno notizie circa l'identità. La seconda, invece, è Manuela Suma, stylist e fondatrice del brand di costumi da bagno Beachside. I due si conoscono a Radio Deejay nei primi anni 2000, durante l'allestimento di uno shooting fotografico e da allora non si sono più separati. Dalla loro unione, nel 2006, nasce la loro unica figlia Matilda, mentre il matrimonio viene celebrato nel 2009.

Nicola Savino ha un profilo Instagram seguito da più di 700.000 persone, in cui racconta gli attimi più importanti della sua vita privata e professionale.

Nicola Savino è un grandissimo tifoso dell'Inter e in merito alla sua passione, in un'intervista a Repubblica, ha raccontato: "Mi sono innamorato dell'Inter andando allo stadio, da 45 anni, prima andavo in curva, poi in tribuna arancio, poi rossa. Non è di famiglia, mi è venuto alle elementari e poi mia madre è diventata interista a causa mia. Il mio compagno di banco, anche lui Nicola, era interista. E pensavo da ragazzino che tutti i Nicola dovessero tifare Inter".

Nicola Savino nella mano destra, a causa di un incidente, non ha il mignolo. L'amputazione del dito è avvenuta in maniera involontaria quando aveva solo sette mesi nel corso di un ricovero in ospedale: durante il cambio della flebo l'infermiera, oltre a tagliare la garza, gli ha amputato il dito e purtroppo non è stato possibili riattaccarlo. Il conduttore, durante un'intervista a Verissimo, ha raccontato che non è stato facile accettare questa condizione: "Per me è stato un complesso per i primi anni di televisione. Non mi sarei mai sognato di parlarne o di fare vedere la mia mano, tanto che i primi tempi mettevo un arto finto".

I genitori del conduttore si sono separati nel 1984, quando aveva 17 anni, e questa separazione l'ha anche spinto a sposarsi, per la prima volta, appena ventenne: "Loro non hanno fatto secondo me una buona famiglia e ho deciso di farla io.

Avevo solo 24 anni col primo matrimonio e non andò bene. Bisogna ponderarle le scelte. il vero amore folgorante a quella età accade di rado e mi dispiace".

Nel 2020 Kobe Bryant muore tragicamente in un incidente in elicottero e Radio Deejay ripropone su Youtube un'ospitata del campione di basket avvenuta nel 2011 a Deejay Chiama Italia, insieme a Linus e Nicola Savino. Il video, in poco tempo, supera il milione di visualizzazioni.