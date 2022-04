Molti avvenimenti avverranno in occasione delle puntate de Il Paradiso delle Signore visibili dal 18 al 22 aprile su Rai 1. Gli spoiler della soap opera rivelano che Sofia annuncerà il suo addio a Milano mentre Vittorio Conti cederà il suo brand a Dante Romagnoli.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Dante in ansia per Beatrice

Le anticipazioni sulle nuove puntate de Il Paradiso delle signore in programma nella penultima settimana di aprile segnalano che Vittorio informerà lo staff del suo atelier di aver interpellato un noto professore per curare Beatrice, ancora in stato di coma in ospedale dopo essere rimasta vittima di un grave incidente.

Intanto, Ferdinando aprirà il suo cuore a Ludovica, che invece continuerà ad avere fraintendimenti con Marcello.

Infine Dante apparirà in ansia per le condizioni di salute di Beatrice e per questo pretenderà di starle vicino.

Vittorio cede il brand Pds a Romagnoli

Nei prossimi appuntamenti de Il Paradiso, Vittorio non vorrà che Dante stia vicino alla cognata, in quanto crede che l'abbia usata per i suoi loschi scopi. Intanto, Stefania riceverà un biglietto da Marco, in cui la informerà di volerla incontrare tutte le sere alle 7 in piazza, se Gemma non fosse sicura di poterlo riconquistare.

Flavia e Fiorenza non saranno d'accordo con Ludovica, che apparirà intenzionata a seguire la madre in America.

Vittorio cederà il suo brand Pds a Romagnoli a delle specifiche condizioni.

Allo stesso tempo, Beatrice continuerà a far preoccupare i sanitari in quanto dimostrerà di non rispondere alle loro cure. Pertanto, Vittorio avrà un crollo nervoso. Anche Dante sembrerà sconvolto dopo una sua visita in clinica.

Gloria, nel contempo, convincerà Stefania a non rinunciare al suo amore.

La venere, a questo punto, si recherà all'appuntamento in piazza, dove ci sarà un lungo bacio con Marco.

Sofia vuole trasferirsi a Firenze

Sofia, invece, comunicherà a Salvo e Marcello di voler lasciare la caffetteria per trasferirsi a Firenze.

Adelaide cercherà di far aprire gli occhi a Gemma, che invece continuerà a sperare in un lieto fine con il giornalista.

Flora penserà di accettare la proposta ricevuta dagli Usa mentre Beatrice riaprirà gli occhi, tanto che Dante si precipiterà al suo capezzale, dove le farà una romantica proposta di fidanzamento.

Ludovica, invece, scoprirà che la madre è volata negli Usa da sola. Anche Flora informerà Vittorio, che presto lascerà il posto al grande magazzino per trasferirsi oltreoceano. Stefania e Marco continueranno ad amarsi all'oscuro di tutti, sebbene Gemma inizi ad avvertire dei forti sospetti fino a scoprire la verità sulla loro storia. Infine Dante comunicherà a Vittorio di avere intenzione di rinunciare a tutto per amore di Beatrice.