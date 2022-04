Piacevoli sorprese avverranno in occasione delle puntate de Il Paradiso delle Signore, che il pubblico avrà modo di vedere tra il 25 e il 29 aprile su Rai 1. Le trame della soap opera annunciano che una decisione di Irene renderà felici Salvatore e Anna. Marco Sant'Erasmo, invece, farà una sorpresa a Stefania Colombo, che non avrà il risultato sperato.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Irene decidere di rimanere a vivere a Milano

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore sulle nuove puntate in programma tra il 25 e il 29 aprile in prima visione sui teleschermi di Rai 1 annunciano rivelazioni a non finire nel finale di stagione della soap opera.

In dettaglio, Gemma deciderà di affrontare la situazione dopo aver scoperto che Marco l'ha tradita con Stefania. Per questo motivo, la figlia di Veronica minaccerà pesantemente la sorellastra, organizzando un terribile piano nei suoi confronti. Per fare ciò, la Zanatta chiederà alla Colombo di scegliere tra sua madre o la storia con Marco. Un ricatto, che ovviamente metterà in difficoltà la ragazza, che sentirà l'urgenza di confidare i suoi problemi ad Irene.

Armando e Agnese (Antonella Attili), invece, si prenderanno a cuore l'educazione della piccola Irene. In breve tempo, la figlia di Anna si affezionerà sempre di più ai due nonni acquisiti. Ed ecco, che la bambina annuncerà a tutti quanti di voler rimanere a vivere a Milano.

Un regalo inaspettato, che farà felici Salvatore e Anna in procinto di diventare marito e moglie e nonna Agnese.

Marco regala un anello di fidanzamento a Stefania

Nei nuovi appuntamenti de Il Paradiso trasmessi a fine aprile su Rai 1, la figlia di Ezio crederà che la scelta più giusta sia quella di allontanarsi dal nipote di Adelaide.

Peccato, che quest'ultimo abbia un'altra idea in testa. In particolare, il giovane donerà alla venere un prezioso anello di fidanzamento in segno del suo amore per lei. Purtroppo Stefania persisterà nella sua idea di rompere il rapporto con Marco per il bene della madre.

Le nozze tra Salvatore e Anna

Intanto il grande magazzino chiuderà in occasione del matrimonio di Salvatore e Anna.

Neanche a dirlo, i due sposi appariranno raggianti nel giorno più importante della loro vita.

Gloria, intanto, comprenderà che la figlia ha rinunciato all'amore di Marco per lei. Per questa ragione, la capo-commessa suggerirà a quest'ultimo un piano per riconquistare Stefania per poi decidere di costituirsi in gran segreto. Alla fine, il giornalista raggiungerà la Colombo in occasione delle nozze tra Salvatore e Anna. In questo modo, si concluderà la seguitissima sesta stagione di una delle soap opera più seguite dai telespettatori italiani.