Proseguono l'appuntamento pomeridiano con Il Paradiso delle Signore, alla sesta stagione. Nel corso del prossimo episodio del 25 marzo, i riflettori continuano ad essere puntati su una coppia ormai in crisi: Salvatore e Anna. Il primo, vorrebbe salvare in tutti i modi la sua relazione, con la speranza di creare un futuro con la sua amata. Inoltre, continuano le vicende intricate di Stefania. Sembra che il suo segreto sia stato scoperto, compromettendo il rapporto con la sua sorellastra.

Anticipazioni su il Paradiso delle Signore

Nel corso del prossimo appuntamento con il Paradiso delle Signore, in onda domani, 25 marzo, su Rai 1 a partire dalle 15:55, Salvatore ha in mente un piano per cercare di far funzionare la sua relazione.

Siccome non intende rinunciare in alcun modo alla sua fidanzata, sta provando di tutto pur di creare un futuro insieme a lei. Costi quel che costi. D'altro canto, nonostante si fidi ciecamente di Marcello, ancora non se la sente di rivelargli tutto. Preferisce prima portare avanti il suo progetto.

Intanto, Fiorenza, siccome adora i pettegolezzi, non si lascia di certo sfuggire quanto accaduto precedentemente al Circolo. In particolare, non è passata inosservata Ludovica, la quale si è mostrata pubblicamente con il suo fidanzato. Pertanto decide di rivolgersi subito alla madre della giovane - di ritorno da Napoli - rivelandole tutte le dicerie sul suo conto e aggiornandola sulla situazione.

Tempo di verità al Paradiso

Durante la prossima puntata de il Paradiso delle Signore, alcuni segreti vengono scoperti. In particolare, Marco decide di invitare a cena la sua fidanzata. Purtroppo, succede l'inimmaginabile. La giovane capisce subito che lui ha ospitato per qualche tempo la sua sorellastra. Presa dalla gelosia, va subito a casa di Stefania e l'affronta direttamente.

Mettendola con le spalle al muro, la costringe a confessare tutta la verità. Mentre in famiglia credevano che fosse da sua zia, in realtà si nascondeva a Villa Guarnieri, lontana da tutti, per cercare di metabolizzare la notizia scioccante ricevuta.

Infine, dopo tanto tempo, Dante riesce finalmente ad ottenere ciò che voleva, ossia fare breccia nel cuore di Beatrice.

Nonostante lei non si fidasse del tutto ed era stata ripetutamente messa in guardia da suo cognato, adesso sembra decisa ad ascoltare il suo cuore. Pertanto, contro ogni previsione, i due si lasciano prendere dai sentimenti reciproci e, nel prossimo episodio, si baciano appassionatamente. Cosa ne penserà il direttore del magazzino di questo risvolto? D'altronde si tratta proprio del suo acerrimo nemico di sempre.