L’appassionante soap opera italiana Il Paradiso delle signore 6 che a maggio saluterà il pubblico per poi ritornare sul piccolo schermo a settembre con il suo settimo capitolo per la felicità dei fan affezionati, si sta avvicinando sempre più al suo epilogo di stagione. Nel corso della puntata che verrà trasmessa su Rai 1 il 12 aprile 2022, Gemma Zanatta (Gaia Bavaro) sarà determinata a tornare con il suo ex fidanzato Marco di Sant’Erasmo (Moisé Curia): la fanciulla per portare a termine la sua difficile impresa potrà contare sull’aiuto inaspettato della contessa Adelaide (Vanessa Gravina).

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, episodio del 12 aprile: Salvatore chiede a Marcello di fargli da testimone

Gli spoiler sul centoquarantasettesimo episodio dello sceneggiato di successo ambientato nel primo grande magazzino d'Italia, che il mese prossimo sarà sostituito in maniera momentanea da una telenovela intitolata Sei Sorelle e in programmazione sulla prima rete dell’ammiraglia Rai martedì 12 aprile a partire dalle ore 15:55 circa, raccontano che per iniziare Salvatore (Emanuel Caserio) avendo instaurato un legame speciale con il suo socio e amico Marcello (Pietro Masotti), gli chiederà di fargli da testimone quando lui e Anna (Giulia Vecchio) pronunceranno il fatidico sì.

A questo punto il giovane barista siciliano continuerà a organizzare il giorno più importante della sua vita, tenendo però all’oscuro la sua promessa sposa, dato che prima di farle sapere di aver fissato la data delle nozze vorrà stupirla regalandole l’anello per chiederle di diventare suo marito: purtroppo il figlio di Agnese (Antonella Attili) e Giuseppe (Nicola Rignanese) farà i conti con un problema.

Adelaide aiuta Gemma a tornare con suo nipote Marco, Dante acquista dei negozi oltreoceano all’insaputa di Vittorio

Intanto Gemma non si arrenderà affatto, visto che sarà decisa più che mai a riavere tra le sue braccia il suo ex fidanzato Marco, dopo la scelta di lui di mettere la parola fine alla loro storia d’amore per essersi innamorato a sua insaputa della sua sorellastra Stefania (Grace Ambrose): la figlia di Veronica (Valentina Bartolo) per riuscire nel suo intento si servirà della complicità della contessa Adelaide, dato che le darà tutto il suo supporto.

Nel contempo Dante (Luca Bastianello) avrà un altro dei suoi piani strategici ai danni del suo peggior nemico Vittorio (Alessandro Tersigni): in particolare Romagnoli dopo essere diventato il proprietario di alcuni negozi oltreoceano vorrà aprirli a marchio paradiso, e come di consueto non parlerà della questione con il direttore Conti.