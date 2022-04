Dopo la sua avventura al GF Vip 6 e quella attuale a La Pupa e il Secchione Show, Soleil Sorge è tornata al centro dell'attenzione dei media per un weekend lussuoso in Sicilia. In queste ultime ore, l'ex gieffina ha pubblicato alcune Instagram Stories, in cui è presente un ragazzo con cui si è concessa momenti di relax e beauty routine al viso su quello che sembra essere un letto matrimoniale di una camera d'albergo. Il ragazzo misterioso in questione si chiamerebbe Carlo Merli e sarebbe il presunto fidanzato dell'influencer italo-americana classe 1994.

Chi è Carlo Merli, presunta fiamma di Soleil Sorge

Originario della Toscana ma residente a Roma, Carlo Merli è uno psicologo clinico e psicoterapeuta. Lavora presso il suo studio privato con sede nella capitale, ma opera anche a Milano. Carlo ha inoltre un sito personale in cui racconta com'è nata la sua passione per la psicologia clinica: "Ho avuto modo di coltivare questa passione sin dal liceo. Dopo la laurea in Psicologia (indirizzo Clinico e di Comunità), conseguita a pieni voti presso l'Università degli studi di Bologna, mi sono specializzato in Psicoterapia Breve Strategica presso la scuola di specializzazione di Arezzo, diretta dal prof. Giorgio Nardone". Nel suo profilo Instagram ci sono diverse citazioni, tra cui una di Ghandi e alcuni scatti che ritraggono Carlo Merli in primo piano con sguardo piuttosto magnetico e fisico prestante.

Il suo nome era già stato citato dalla blogger e influencer Deianira Marzano, in quanto possibile frequentazione dell'ex gieffina Soleil Sorge.

Sorge su Carlo Domingo: 'I miei sentimenti sono gli stessi'

Ma nella casa del Grande Fratello Vip 6 Soleil Sorge aveva raccontato di essere innamorata del suo "Superman", Carlo Domingo.

Quest'ultimo sarebbe un influencer originario di Marsala, in Sicilia, nonché proprietario della Domingo Communication, un'agenzia che collabora con brand e personaggi del mondo dello spettacolo e del web. "Mi dispiace che sia stata coinvolta una persona seria, non volevo, è stato inevitabile" ha affermato l'ex gieffina, parlando del suo misterioso fidanzato Carlo in un'intervista al settimanale Chi.

"I miei sentimenti sono gli stessi da quando sono entrata. Uscendo da casa, non sapevo cosa avessi dentro" ha poi aggiunto Sorge facendo riferimento a ciò che stava provando per Domingo, nonostante "la chimica artistica" con Alex Belli. "Quando ci siamo rivisti e sentiti con Carlo, in quel momento è stato come tirare fuori dal congelatore il mio gelato preferito per assaporarne di nuovo il gusto" ha infine chiosato l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne.