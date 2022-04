Emergono dei retroscena su Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, che tutti i giorni appassiona una media di circa tre milioni di spettatori.

Stando a quanto riportato sulle pagine della rivista diretta da Riccardo Signoretti, Ida Platano punterebbe a diventare la nuova protagonista della trasmissione, rubando la scena e "il posto" alla sua amica Gemma Galgani, che da oltre un decennio tiene banco con le sue tormentate e chiacchieratissime vicende sentimentali.

Ida al centro della scena a Uomini e donne e torna anche il suo ex Riccardo

Nel dettaglio, durante le ultime puntate di Uomini e donne trasmesse su Canale 5, Ida Platano è tornata al centro della scena per le due vicende sentimentali.

La dama ha dovuto fare i conti con l'addio di Diego, che l'ha mollata dopo la scelta finale e successivamente con la batosta che le è stata riservata da Alessandro, il cavaliere che ha conosciuto nelle ultime settimane e che, alla fine, ha scelto di fare un passo indietro.

Come se non bastasse, le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che ci sarà anche il ritorno in studio di Riccardo Guarnieri, ex fidanzato storico di Ida, pronto a rimettersi in gioco per cercare la sua anima gemella.

Retroscena su Gemma e Ida: ecco cosa succederebbe nel dietro le quinte

Insomma, Ida è sempre più protagonista di Uomini e donne a discapito di Gemma Galgani che, nell'ultimo periodo, è stata messa un po' da parte e non è più costantemente al centro dell'attenzione in studio.

Ebbene, stando ai retroscena riportati dalla rivista diretta da Riccardo Signoretti, lo scopo di Ida Platano sarebbe quello di diventare la nuova protagonista indiscussa del dating show dei sentimenti di Maria De Filippi, rubando così spazio alla sua amica Gemma Galgani, con la quale in questi anni ha stretto un legame molto forte anche fuori dal contesto tv.

"Gemma deve stare attenta. Non ha capito che la rivale peggiore è proprio la sua amica", ha rivelato una persona che lavora dietro le quinte della trasmissione di Canale 5.

'Ida vuole rubare il posto a Gemma', svela una persona che lavora dietro le quinte a U&D

"È evidente a tutti: Ida Platano mette in scena gli stessi teatrini di Gemma, tra lacrime e sospiri, perché mira al suo posto", ha aggiunto ancora questa persona che sarebbe convinta del fatto che Ida punti a rubare la scena alla sua amica nello studio di Uomini e donne.

"Del resto Galgani ha 72 anni, non rimarrà in tv per sempre", aggiunge ancora questa persona che ha modo di vedere da vicino quello che accade nel dietro le quinte della trasmissione di Maria De Filippi.

"Gemma stai attenta alla tua amica Ida: ti sorride, ma trama per rubarti il posto in tv", avverte ancora questa persona svelando questo clamoroso retroscena sul dietro le quinte dello show.