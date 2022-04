Una delle naufraghe che più ha lottato per rimanere sull'Isola dei Famosi, è stata Jovana Djordjevic, moglie del giocatore Filip Djordjevic. La concorrente, arrivata su Playa Sgamada, ha cercato più volte di passare su Playa Accopiada e, una volta riuscita nella sua impresa, per motivi di salute è stata costretta ad abbandonare il gioco e tornare in Italia.

Le parole di Jovana sul suo ritiro

Durante l’ultima puntata dell’Isola Dei Famosi, andata in onda lunedì 18 aprile, Ilary Blasi ha accolto in studio Jovana. L’ex naufraga, visibilmente emozionata ha confessato: “Sono molto emozionata e vi chiedo scusa.

Sono stata sfortunata purtroppo, io ero partita con la volontà di vincere e, invece, sono stata costretta a tornare a Milano. Mi porto dietro da questa esperienza di non aver imparato l’Italiano. Esperienza molto difficile, ma mi sento una vincitrice comunque”. Durante la diretta la naufraga non ha svelato i motivi che l’hanno spinta a ritirarsi, chiarendoli poi su Instagram. Sul social ha rivelato che, durante la trasmissione, non poteva parlarne, ma ci teneva a ringraziare tutti i suoi seguaci, per il feedback positivo ricevuto nel corso della sua permanenza sull’Isola.

I problemi di salute

Djordjevic ha poi aggiunto: “Il motivo della mia uscita, riguarda un problema di salute. Ho avuto un piccolo pezzo di filo dall’operazione al seno che ho fatto anni fa e un punto era uscito fuori a causa della perdita di peso.

Mi sono recata dal dottore, perché volevo che si tirasse fuori e il chirurgo locale mi diceva che doveva tagliarmi con almeno due punti e poi dovevo seguire un riposo di cinque giorni e prendere l’antibiotico. Non ero d’accordo con lui, perché sapevo che si può fare senza tagli e, dunqu,e ho detto che volevo rimanere senza fare intervento, ma c’era il rischio di infezioni”.

L’ex naufraga ha, poi, spiegato che la produzione non si sentiva di lasciarla sull’Isola in quelle condizioni e dunque l’ha messa dinanzi a una scelta: rimanere sull’Isola facendo l’operazione oppure tornare in Italia. Jovana è poi rientrata in Italia e ha spiegato di essersi recata dal suo chirurgo di fiducia e di aver risolto il problema in poco tempo, senza alcun taglio o medicine.

Jovana svela: 'Ero pronta a ritornare in Honduras'

La naufraga ha anche svelato che, dopo essere tornata in Italia ed essersi curata dal suo chirurgo di fiducia, era pronta per ritornare in Honduras, ma non è stato possibile rientrare nel reality. Jovana ha poi aggiunto: “Io sono una che va sempre avanti, sono andata per vincere ma alcune cose sono più grandi di te. Ringrazio tutti, è stata una bellissima esperienza anche se difficile, tuttavia sono molto triste di lasciare il gioco così presto. Ci tornerei subito se solo fosse possibile”.