Martedì 6 aprile, su Italia1, è andata in onda la semifinale de La Pupa e il Secchione. Durante la puntata, c'è stato un botta e risposta tra Mila Suarez e Federico Fashion Style. Nel dettaglio, la modella marocchina ha insinuato che il giudice non sappia fare il suo mestiere. La concorrente ha messo in discussione anche la professione esercitata da Federico lontano dai riflettori.

Lo sfogo della concorrente

Mila Suarez ha dimostrato di non avere peli sulla lingua. Per tutto il percorso a La Pupa e il Secchione, la modella è stata più volte protagonista di scontri con la giuria.

In occasione della semifinale, Mila ha dichiarato di essere infastidita dall'atteggiamento della giuria: "Non è corretto. Mi assegnano sempre voti 3,2,1". La concorrente ha sostenuto che venga sempre mandata al gioco "bagno di cultura" senza un valido motivo.

La stoccata della modella

Nel momento in cui Federico Fashion Style ha cercato di intervenire, Mila lo ha zittito.

Secondo la "Pupa" non è vero che gli altri concorrenti de La Pupa e il Secchione hanno più cultura di lei. La modella ha insinuato che Soleil Sorge e Federico abbiano preso una posizione contro di lei per via di una sorta di antipatia che nutrono nei suoi confronti. Successivamente, Mila Suarez ha messo in dubbio la professione svolta da Federico lontano dai riflettori: "Tesoro tu fai il parrucchiere e non sai neanche fare il giudice e parli?"

Stando al giudizio della modella, Federico, dall'inizio del programma, non avrebbe fatto altro che dire brutte cose su di lei.

Come un fiume, in piena Mila ha sostenuto di non voler essere giudicata da una persona che nella vita ha sempre fatto il parrucchiere. Inoltre, la diretta interessata ha invitato il giurato a "volare basso".

La reazione del giurato

Ovviamente, Federico Fashion Style non è restato in silenzio. Il diretto interessato ha sbottato contro Suarez: "Qual è il problema se faccio il parrucchiere?".

Il giudice ha precisato che va fiero del suo mestiere. Inoltre, ha chiesto a Mila cosa avesse contro quella professione.

A detta di Federico, gli altri concorrenti sarebbero più acculturati di lei per questo viene sempre spedita al "bagno di cultura". Dal momento che lo ha definito un "pessimo giudice", il diretto interessato ha promesso di rifilare un 0 alla prossima puntata.

Federico Fashion Style ha invitato la "Pupa" a volare basso, perché non è nessuno.

Infine, il diretto interessato ha tagliato corto sulla discussione: "Cosa vuoi da me ancora? Scema". Il giurato ha chiesto a Mila Suarez di vergognarsi per avere descritto il mondo dei parrucchieri con aggettivi negativi: "Vergognati".