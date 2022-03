In occasione della terza puntata de La Pupa e il Secchione Show, andata in onda martedì 29 marzo su Italia 1, c'è stato un botta e risposta tra Mila Suarez-Federico Fashion Style e Soleil Sorge. La "Pupa" non ha gradito i voti ricevuti dai due giudici, poiché sarebbero voti personali e non reali.

L'accaduto

Nella precedente puntata, Mila Suarez ha ricevuto uno 0 da Soleil Sorge al termine della prova del carshow. Federico Fashion Style invece, ha rifilato alla "Secchiona" un bel 2 nella prova di body painting.

Terminata la puntata, la modella marocchina in villa è stata protagonista di un duro sfogo.

La diretta interessata ha "minacciato" di non prendere più parte alle prove del gioco, poiché i due giudici (esclusa Antonella Elia) le darebbero dei voti poco oggettivi.

L'attacco a Soleil

Durante la puntata di martedì 29 marzo, Barbara D'Urso ha mandato in onda lo sfogo della "Pupa". Mila senza peli sulla lingua si è scagliata contro Sorge: "Io non accetto il voto di Soleil". La modella ha sostenuto che la influencer italo-americana non sia oggettiva nell'assegnare i voti, in quanto avrebbe una certa antipatia nei suoi confronti: "Tra noi c'è una cosa persona e lei dovrebbe lasciarla fuori dal programma". Secondo Mila, Soleil sarebbe gelosa che la modella in passato ha avuto una relazione con Alex Belli mentre lei si stata "scaricata" dal 38enne dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip 6.

Suarez non ha gradito lo 0, poiché sostiene che è un voto che non andrebbe mai dato: "La prossima volta non farò niente".

Come un fiume in piena, la compagna di gioco di Mirko Gancitano ha puntato il dito contro Soleil e Federico Fashion Style: "Ok che siete qui per giudicare, ma dovete farlo in maniera giusta". Poi, la "Pupa" ha rincarato la dose: "Il giudice è una cosa serie e dovete saperlo fare".

Federico Fashion Style nel mirino

Dopo avere punzecchiato Soleil Sorge, Mila Suarez si è scagliata contro Federico Fashion Style. La concorrente de La Pupa e il Secchione ha sostenuto che se deve ricevere un 2 dopo essersi impegnata nella prova, a quel punto preferisce non fare nulla e rimanere nella sua stanza.

La modella ha fatto notare che per portare a termine il compito assegnato ha anche preso freddo.

Mila ha perso la pazienza con Federico: "Non sai fare il tuo lavoro". La diretta interessata ha insinuato che il giudice sia poco professionale. Inoltre, la "partner di gioco" di Gancitano ha precisato che Federico non è nessuno per dirle di stare zitta.

L'atmosfera si è scaldata... e non poco... con il body painting! #LaPupaeilSecchioneShow pic.twitter.com/1iPfRSHQuz — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) March 29, 2022

Parlando della prova dove ha ricevuto il voto basso, la "Pupa" ha spiegato che non avevano scelto loro l'animale da rappresentare, ma era stato scelto dalla produzione.