Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo hanno annunciato la loro rottura lunedì 25 aprile. A schierarsi a favore del nuotatore c’è stato il padre Franco che, con un ‘like’ ad un post, ha fatto chiarezza sulle modalità in cui la coppia ha rotto. Recentemente, anche Lulù avrebbe confermato che tra i motivi della fine della sua storia d’amore con Bortuzzo ci sarebbe lo zampino del papà, in quanto non l’avrebbe mai accettata. Lulù ha affermato di aver sperato che, una volta uscita dal GFVip, le cose sarebbero cambiate, ma purtroppo non è andata come sperava.

Inoltre, l'ex vippona si è detta delusa dal comportamento di Manuel, in quanto avrebbe appreso della fine della sua storia tramite "un comunicato Ansa"

Fine della storia tra Manuel e Lulù: spunta un like di Franco Bortuzzo

Nella storia tra Manuel e Lulù è sempre stato presente il papà di lui. Secondo alcuni rumors presenti nei social, Franco Bortuzzo dopo la fine del reality ha messo in discussione il rapporto tra i due giovani, tanto che potrebbe essere la causa della rottura. Dopo l’annuncio del nuotatore, è arrivata la “reazione” di papà Franco. Un utente, infatti, ha pubblicato un post con scritto: “Quella storia non doveva partire prima era spinta dagli autori poi Manuel ok oramai ci avrà cavalcato l’onda ma ormai nel circo mediatico del GF Vip ci era entrato.

Lulu ha scelto quello che l’avrebbe messa più in luce". Poi si legge ancora: "Troppo facile dare la colpa di una stupida rottura di una storia d'amore da reality alla famiglia Bortuzzo ma che ne sapete voi dei sacrifici che hanno dovuto fare i genitori di Manuel per stagli dietro per aiutarlo". Continua l'utente: "La verità è una sola non ne sapete nulla siete solo capaci di giudicare e basta”.

Lulù Selassié commenta la fine della sua relazione con Bortuzzo

Con due storie su Instagram pubblicate il 26 aprile, Lulù Selassié ha deciso di dire la sua in merito alla sua storia d’amore con Manuel Bortuzzo nata sotto i riflettori del Reality Show Grande Fratello Vip. In particolare, la ragazza ha specificato che la rottura non è dovuta al suo carattere ma da eventi esterni alla coppia: “Non è per colpa del mio carattere che ci siamo lasciati...

Sin da quando ero all'interno della casa il padre di lui, e tutto il contesto attorno, non hanno mai mostrato simpatia e speso belle parole nei miei confronti”. L’ex gieffina ha detto che, una volta uscita dal reality, si aspettava un cambiamento nell’atteggiamento della famiglia di Manuel, ma purtroppo ciò non è avvenuto. Riguardo alla fine della sua storia, si è detta ignara fino a quando non ha visto le storie pubblicate da Manuel: "Mi dispiace averlo scoperto ufficialmente, come voi, in maniera pubblica con un comunicato all'ANSA. Mi ha fatto tanto male”.