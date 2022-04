La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore è ormai quasi giunta alla conclusione. La serie televisiva che va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.55 su Rai 1 infatti terminerà il 29 aprile.

La protagonista assoluta degli ultimi episodi di questa stagione è Stefania Colombo, la quale si ritrova al centro di un triangolo amoroso assieme a Marco di Sant’Erasmo e la sua sorellastra Gemma Zanatta.

La Venere ha da poco scoperto che sua madre è ancora viva ed è la capocommessa Gloria Moreau.

Recentemente l’attrice che interpreta Stefania ne Il Paradiso delle Signore, Grace Ambrose, ha rilasciato un’intervista radiofonica a InfoCilento, in cui ha parlato dell’evoluzione del suo personaggio all’interno di questa stagione.

Grace Ambrose parla del suo personaggio ne Il Paradiso delle Signore 6

“Ha cambiato un po’ la sua passione per i rotocalchi. Ha un po’ compreso cosa poterci fare con questa passione per le storie, per la scrittura, per la lettura. Si è trasformata in una giovane donna con sani principi”, ha dichiarato l’attrice che veste i panni di Stefania Colombo.

Grace Ambrose ha anche parlato del rapporto che si è venuto a creare tra il personaggio di Stefania, che aspira a diventare una giornalista, e il suo mentore, Marco di Sant’Erasmo, fidanzato con Gemma Zanatta.

“Marco è il conflitto più grande per Stefania perché rappresenta il contrario di quello che lei ha mai pensato di volere nella vita. Inoltre, va contro tutti i suoi principi e valori dato che mai avrebbe pensato che uno come Marco (tra l’altro fidanzato con la sorellastra, ndr), potesse toccare dei tasti che lei non voleva venissero toccati e che aveva tenuto solo per Federico.

Adesso si sta rendendo conto che c’è qualcosa di più e questo va contro tutto quello che lei vuole", ha aggiunto l'attrice.

‘Stefania si rende conto che la vita non è tutta bianca o nera’

Grace Ambrose ha anche rivelato che per la prima volta il suo personaggio si mostra ‘umano’, manifestando delle reazioni, in seguito ad alcuni eventi che l’hanno coinvolta, che non sempre sono piaciute al pubblico a casa: “Stefania è una persona sincera che ha sempre optato per il perdono come prima soluzione.

Invece adesso si trova lei ad aver difficoltà a perdonare e a non riuscire ad essere sincera. Sta crescendo: si rende conto che la vita non è tutta bianca o nera, ma ci sono anche i grigi”.

L’attrice ha anche detto che nella puntata 142, prevista per martedì 5 aprile, succederà una cosa molto bella che i telespettatori stanno aspettando con molta trepidazione già da tempo.

Riguardo alla settima stagione, Grace Ambrose ha confermato che le riprese inizieranno tra due mesi.

Marco confessa apertamente i propri sentimenti a Stefania, anticipazioni de Il Paradiso delle Signore

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, Stefania confesserà ciò che prova per Marco a sua madre Gloria e questo porterà le due a riconciliarsi.

Intanto, Marco troncherà la propria relazione con Gemma proprio prima della cena organizzata da sua zia Adelaide in villa Guarnieri.

Questo gesto creerà imbarazzo sia nella famiglia Zanatta-Colombo che in Adelaide e Umberto. Gemma nutrirà il sospetto che la sua relazione con Marco sia finita a causa di Stefania e quindi il rapporto tra le due sarà sempre più teso.

Nel frattempo, Marco confesserà apertamente a Stefania ciò che prova per lei. Gemma, però, non si arrenderà facilmente e farà di tutto per riconquistare il suo ex fidanzato, supportata dalla contessa Adelaide.