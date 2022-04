Fabrizio Prolli - ex marito di Veronica Peparini ed ex ballerino del corpo di ballo professionista del talent show di Maria De Filippi - nelle scorse ore ha commentato, su Instagram, la quarta puntata del Serale di Amici21. Il 36enne ha confidato di non essere rimasto particolarmente "sconvolto" dall'eliminazione di Aisha e di Crytical.

Il commento sugli allievi eliminati

Questa domenica 10 aprile, Fabrizio Prolli ha risposto alle domande dei suoi follower riguardanti la quarta puntata del Serale di Amici21 del 9 aprile. Un utente ha chiesto al coreografo cosa pensasse dell'eliminazione di Aisha (cantante del team Cuccarini-Todaro) e Crytical (cantante del team Peparini-Pettinelli).

Il 36enne ha ricordato che solamente un allievo trionferà all'interno del programma e dunque, prima o poi, verranno eliminati tutti gli altri. Su Aisha e Crytical, Prolli ha ammesso: "Non mi hanno sconvolto più di tanto le uscite di ieri sera". Tuttavia, Prolli si è complimentato per le doti canore di Aisha: "Ha una gran voce".

Le parole del coreografo su Alex

Un utente ha domandato al coreografo perché Alex (allievo del team Cuccarini-Todaro) non riesca ad "arrivare" ai tre giudici, ossia Stefano De Martino, Stash, Emanuele Filiberto.

Secondo Prolli, gli artisti introversi come Alex - che siano cantanti o ballerini - spesso impiegano più tempo a farsi capire: non sarebbe una questione di mancanza di talento, ma tutto sarebbe legato al fatto che hanno un mondo dentro troppo grande da mostrare e non sanno mai da dove iniziare.

Stando al giudizio personale dell'ex ballerino professionista di Amici, gli artisti introversi spesso sarebbero i migliori.

L'ex ballerino di Amici dice la sua sulle esibizioni degli allievi

Secondo un utente, ad Amici21 le esibizioni degli allievi sarebbero un po' sottotono poiché i ballerini del corpo di ballo dei professionisti sarebbero troppo distanti.

A detta di Fabrizio Prolli potrebbe essere un problema legato alle restrizioni per la pandemia: "In questo modo l'allievo è messo più in risalto. Sicuramente quando c'era più "insieme", c'era un coinvolgimento differente".

Tra le performance che ha gradito di più nella quarta puntata del Serale di Amici21, Fabrizio Prolli ha confidato di essere rimasto spiazzato da Sissi e Sangiovanni.

Secondo il 36enne, l'ex cantante di Amici20 è un fuoriclasse. Sul "guanto di sfida" che ha visto una sfida rap tra Crytical (allievo del team Peparini-Pettinelli) e Luigi Strangis (allievo del team Zerbi-Celentano): "Fabri Fibra non si tocca".

Infine, il coreografo si è complimentato con Raimondo Todaro: "Mi piace il fatto che sia così affezionato ai ragazzi", secondo Prolli il docente di latino-americano ha compreso perfettamente il meccanismo del talent show.