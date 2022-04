Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e le anticipazioni delle nuove puntate, che saranno trasmesse ad aprile in tv, rivelano che ci saranno un bel po' di clamorosi colpi di scena.

Il tronista Luca Salatino non ha fatto la sua scelta finale mentre, per quanto riguarda il trono over, c'è stato il ritorno in studio di uno dei cavalieri più amati di sempre: trattasi di Riccardo Guarnieri.

Il ritorno di Riccardo Guarnieri: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne che saranno trasmesse ad aprile in tv, rivelano che il vero colpo di scena porterà il nome di Riccardo Guarnieri.

Il super-palestrato cavaliere del trono over, ha rimesso piede nello studio della trasmissione di Maria De Filippi, dopo un periodo in cui aveva scelto di tenersi lontano dai riflettori.

Messa da parte la storia d'amore con Ida Platano e successivamente quella con Roberta, Riccardo si rimetterà di nuovo in gioco, per la gioia delle tantissime fan che da tempo chiedevano un suo possibile ritorno in trasmissione.

Ida Platano ritrova il suo ex Riccardo a U&D

Una presenza che potrebbe creare non poco caos nel cuore di Ida Platano, dato che la dama amica di Gemma Galgani, non ha mai nascosto di essere rimasta molto legata a lui, tanto da considerarlo la persona più importante tra quelle che ha avuto modo di conoscere in questi anni a Uomini e donne.

Resta da capire, però, se questo ritorno in trasmissione di Riccardo sia legato ad una volontà di riavvicinarsi di nuovo ad Ida Platano oppure semplicemente se ha voglia di trovare una nuova donna con la quale provare a costruire qualcosa di bello.

Un ritorno che sicuramente animerà le prossime puntate di Uomini e donne, dato che sicuramente non mancheranno i riferimenti a quella che è stata la love story tra Ida e Riccardo negli anni precedenti.

Nessuna scelta per Luca: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Occhi puntati anche sul percorso del tronista Luca Salatino che, dopo la scelta di Matteo Ranieri che ha coronato il suo sogno d'amore con Valeria, è tornato al centro dell'attenzione.

In tanti si aspettavano di assistere alla scelta di Luca in questa nuova registrazione di Uomini e donne del 1° aprile ma, alla fine, così non è stato.

Il tronista, infatti, non ha fatto la sua scelta finale e per il momento sta portando avanti il suo percorso con le varie pretendenti che sono in studio per lui.

Luca seguirà le orme di Matteo Ranieri per la scelta?

In particolar modo, c'è una nuova corteggiatrice, il cui nome dovrebbe essere Aurora, che ha fatto breccia nel cuore di Luca, tanto da metterlo in crisi dopo il percorso fatto fino a questo momento con Lilli e Soraia.

E, tenendo conto che Matteo Ranieri ha scelto una corteggiatrice arrivata in corso d'opera durante il percorso, non si esclude che Luca Salatino possa seguire le orme del suo amico tronista e che, alla fine di questo percorso dei sentimenti a Uomini e donne, la sua scelta possa ricadere sull'ultima arrivata.