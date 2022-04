Nella registrazione di Uomini e donne di venerdì 1° aprile c'è stato un colpo di scena. Infatti, dopo mesi di lontananza dalla trasmissione, Riccardo Guarnieri ha deciso di tornare a sedere nel parterre del dating show.

Ida, rivedendo il suo ex fidanzato, si è commossa, e la coppia ha ballato insieme. Nel frattempo, non sono mancate discussioni fra Tina e Pinuccia, mentre Luca ha portato in esterna una nuova corteggiatrice.

Uomini e Donne, registrazione 1° aprile: Riccardo Guarnieri torna nel parterre e rivede Ida

Platano e Guarnieri si sono lasciati da alcuni mesi.

Dopo la fine della relazione con il cavaliere tarantino, la parrucchiera ha provato a voltare pagina con altri single della trasmissione di Maria De Filippi, ma ha sempre ricordato l'amore che ha provato per Guarnieri.

A sorpresa, Riccardo è tornato nel parterre di Uomini e Donne. Le anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni rivelano che Ida ha rivisto l'ex compagno dopo tanti mesi di lontananza.

Uomini e Donne, riprese 1° aprile: Ida rivede Riccardo e si commuove

I due ex protagonisti di Temptation Island si sono rivisti in studio. La coppia non si vedeva dall'ultimo incontro burrascoso avvenuto qualche mese fa a Uomini e Donne. Nella registrazione del dating show di venerdì 1° aprile, i due ex fidanzati hanno messo da parte il passato e hanno vissuto momenti emozionanti insieme.

Platano si è commossa nel rincontrare l'ex compagno, con il quale si è concessa un ballo durante il programma.

Uomini e Donne, anticipazioni prossime puntate: Riccardo e Ida fanno pace e cercano un nuovo amore

Sembra quindi che per Riccardo e Ida sia iniziato un periodo di tregua e che abbiano trovato un equilibrio. Al momento, i due protagonisti del parterre di Uomini e Donne sarebbero in studio per cercare un nuovo amore.

Nel frattempo, durante le riprese delle nuove puntate del dating-show di Canale 5, non sono mancate le discussioni fra Tina e Pinuccia. Per adesso non è chiaro quale sia stata la causa scatenante della lite, ma è ipotizzabile che si tratti delle divergenze di opinione fra l'opinionista e la dama del trono over.

Inoltre, durante le riprese di venerdì 1° aprile, Luca ha proseguito il suo percorso alla ricerca della donna giusta per sé.

Il single romano è uscito con una nuova corteggiatrice che ha conosciuto da pochi giorni. Non è chiaro come stiano reagendo Soraia e Lilli alla presenza di questa terza ragazza che sarebbe pronta a uscire dal programma con il tronista.

Non resta che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne per scoprire chi sarà la scelta di Luca, e se tra Ida e Riccardo ci sarà un ritorno di fiamma.