I rapporti tra Gianni Sperti e Tina Cipollari a Uomini e donne sembrano essere al minimo storico. Lo storico opinionista ha attaccato duramente la collega, a causa dell'ennesimo giudizio negativo nei confronti di Ida Platano. In replica, la 56enne originaria di Viterbo ha sostenuto che essere donna non significa dover prendere a tutti i costi le sue difese.

L'attacco di Tina alla dama

Nella puntata di lunedì 4 aprile, Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno avuto un botta e risposta acceso.

Tutto è cominciato da un giudizio negativo di Cipollari a Ida Platano.

La dama bresciana ha attaccato Alessandro, insinuando di essere stata presa in giro durante la frequentazione. Dal canto suo, il cavaliere ha ribadito di essere sempre stato attratto fisicamente da Platano. Al tempo stesso, però, Alessandro ha precisato che lui e Ida non sarebbero mai andati d'accordo lontano dalle telecamere per una questione di carattere.

Nella discussione, è intervenuta la storica opinionista. Tina Cipollari ha accusato la dama bresciana di far scappare gli uomini, a causa del suo atteggiamento "pesante".

Lo scontro con Sperti

Nel vedere l'ennesima frecciatina a Ida Platano, Gianni Sperti è intervenuto. A detta del collega di Cipollari, questo attacco sarebbe inutile e fuori luogo.

Come un fiume in piena Sperti si è scagliato contro Tina: "Tu sei nemica delle donne". Il diretto interessato ha fatto notare che la collega non prenderebbe mai le difese delle donne, ma solamente dei cavalieri presenti a Uomini e Donne.

Anziché restare in silenzio e accusare il colpo, l'ex moglie di Kikò Nalli ha replicato al collega: "Non far passare messaggio sbagliati, io sono a favore della verità".

L'opinionista ha fatto presente che essere donna non significa automaticamente prendere le difese di tutte le donne anche quando commettono degli errori.

Maria De Filippi interviene

Di fronte alla discussione tra Gianni Sperti e Tina Cipollari, Maria De Filippi ha deciso di intervenire. La conduttrice di Uomini e Donne ha spezzato una lancia a favore di Alessandro.

A detta della presentatrice pavese, il cavaliere non ha colpe se non è riuscito ad innamorarsi di Ida Platano.

Secondo alcuni utenti del web, Gianni Sperti da un periodo a questa parte avrebbe cominciato a prendere le difese di Ida Platano anche quando sarebbe dalla parte del torto.

Alessandro pronto per una nuova conoscenza, Ida rivede Guarnieri

Nel frattempo, Alessandro ha deciso di intraprendere una nuova conoscenza. Il cavaliere ha chiesto a Federica Aversano di non lasciare il dating show, in quanto vorrebbe conoscerla. La ragazza è stata la non-scelta di Matteo Ranieri.

Ida Platano invece, ha rivisto il suo ex Riccardo Guanieri: il 41enne single è tornato a Uomini e Donne per nuove conoscenze. Sebbene tra i due ex non ci sia un ritorno di fiamma in atto, si sono concessi un ballo al centro dello studio per ricordare i "bei tempi".