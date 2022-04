Le nuove anticipazioni di Uomini e donne rivelano che Tina Cipollari continuerà a puntare il dito contro la dama Ida Platano.

Anche nel corso dell'ultima registrazione del programma dei sentimenti di Maria De Filippi, Tina ha messo alla berlina Ida e Riccardo Guarnieri, confermando di avere dubbi sui due ex fidanzati.

Occhi puntati anche sul percorso del tronista Luca che, in queste nuove puntate del programma, si ritroverà a riaccogliere in studio la corteggiatrice Aurora dopo che aveva scelto di abbandonare lo studio.

Tina furiosa e sbotta contro Ida: anticipazioni U&D

Nel dettaglio, le anticipazioni che arrivano dall'ultima registrazione di Uomini e donne, rivelano che per Ida Platano si sono presentati in studio due nuovi pretendenti.

La dama, però, ha scelto di conoscerne soltanto uno e quindi intraprendere un nuovo percorso fuori dallo studio televisivo di Canale 5, per cercare di trovare la sua anima gemella.

Immediata la reazione di Tina che, anche questa volta, ha puntato il dito contro la dama amica di Gemma Galgani.

Il motivo? Secondo l'opinionista di U&D, Ida Platano non sarebbe sincera al 100%, perché sarebbe ancora innamorata di Riccardo e non avrebbe il coraggio di ammetterlo liberamente in trasmissione.

Tra le due, quindi, si è riacceso lo scontro in studio e, questa volta, Tina ha puntato il dito anche contro lo stesso Riccardo Guarnieri.

Tina si scaglia anche contro Riccardo e fa una richiesta precisa: spoiler Uomini e donne

Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne, rivelano che Tina ha fatto una richiesta ben precisa a Riccardo: stare lontano da Ida, dato che in questo momento la dama avrebbe intenzione di conoscere questo nuovo pretendente arrivato in studio per lei.

Tina ha chiesto al cavaliere del trono over di non invitare più Ida a ballare in studio, così come hanno fatto nel corso delle ultime puntate di messa in onda della trasmissione. Il cavaliere accoglierà la proposta dell'opinionista di U&D oppure non riuscirà a stare alla larga dalla sua ex fidanzata?

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, le anticipazioni di queste nuove puntate di Uomini e donne, rivelano che si tornerà a parlare anche del percorso di Luca Salatino.

Aurora torna da Luca ed è polemica: nuove anticipazioni Uomini e donne

Dopo che Aurora, durante la registrazione della scorsa settimana, aveva scelto di lasciare lo studio perché delusa dal comportamento del tronista, questa volta ha deciso di ripresentarsi per avere un chiarimento.

Gli spoiler delle nuove puntate del programma di Canale 5, rivelano che i due hanno fatto un'esterna insieme, durante la quale la ragazza gli ha dedicato una lettera.

Tuttavia, dopo aver provocato Luca chiedendogli se avesse intenzione di baciarla, alla fine si è rifiutata e questo suo modo di fare ha scatenato accese polemiche in studio, al punto che Gianni Sperti e poi anche Armando Incarnato, si sono schierati contro Aurora.