Gemma Galgani torna nel mirino del suo ex fidanzato Giorgio Manetti. A distanza ormai di anni dalla fine della loro relazione nello studio di Uomini e donne, l'ex cavaliere del trono over ha puntato il dito contro la dama torinese che, a oggi, continua a essere una delle protagoniste indiscusse del programma.

Giorgio non ha perso occasione per sbottare e lasciarsi andare anche a degli insulti nei confronti della sua ex fidanzata, sostenendo che ormai starebbe dando un'immagine penosa di se stessa.

Gemma Galgani insultata dal suo ex fidanzato Giorgio Manetti

A distanza di anni dalla fine della relazione tra Gemma e Giorgio a Uomini e donne, i due continuano a lanciarsi frecciatine al vetriolo.

In una recente intervista la dama torinese, che sta cercando ancora l'amore nello studio della trasmissione di Maria De Filippi, ha attaccato il suo ex, mettendo in dubbio il fatto che fosse tutto naturale e ipotizzando così che anche lui fosse ricorso alla chirurgia estetica.

Giorgio ha subito colto la palla al balzo per replicare alle accuse di Gemma e per rigettare al mittente la sua provocazione, smentendo categoricamente di essere ricorso alla chirurgia estetica e tornando ad attaccare la sua ex fidanzata.

'Forse vuole partecipare a Miss Over 70', sentenzia Giorgio Manetti contro la dama di Uomini e donne

"Si è dovuta snaturare per continuare a stare nel programma. Oggi dà un'immagine di sé penosa" ha sbottato il cavaliere sulle pagine di Nuovo, che non ha risparmiato un insulto nei confronti della dama torinese.

"Va bene rifarsi i denti, ma anche il décolleté e le labbra a canotto mi sembra troppo" ha sentenziato Giorgio Manetti, puntando il dito contro la dama di Uomini e donne per i tanti interventi di chirurgia estetica ai quali si è sottoposta nel corso di questi anni.

"Forse il suo prossimo obiettivo è quello di partecipare a Miss Over 70" ha aggiunto ancora l'ex cavaliere toscano, facendo anche ironia sulla dama torinese e su quelli che potrebbero essere i suoi prossimi progetti.

Giorgio non crede alla buonafede di Gemma

Il cavaliere toscano ha ammesso che a oggi, a distanza di anni dall'arrivo di Gemma nello studio di Uomini e donne, non crede più alla sua buona fede e al fatto che stia lì per cercare il principe azzurro.

"Non credo stia lì per trovare il vero amore" ha sentenziato Giorgio, invitando poi la dama che popola lo studio di Uomini e donne a farsi un esame di coscienza.

Insomma, Giorgio non ha risparmiato l'ennesima stoccata al vetriolo nei confronti della sua ex fidanzata e a questo punto non si esclude che Gemma possa decidere nuovamente di replicare e di mettere in chiaro le cose dopo questo attacco.