Continua su Canale 5 l'appuntamento con la Serie TV iberica "Una vita", che viene trasmessa tutti i giorni con orario di inizio fissato alle ore 14:10, subito dopo la fine di "Beautiful". In base alle trame degli episodi in onda, da lunedì 4 a sabato 9 aprile, Natalia e Genoveva inganneranno Felipe, facendo credergli che la Quesada ha abbandonato la sua amica. Inoltre Josè Miguel insieme ad Ignacio passeranno tutta la notte in un locale e Bellita accuserà il marito di essere un cattivo esempio, mentre la Salmeron ed Aurelio riusciranno a togliere la società a Marcos.

Daniela cerca di stare vicino a Miguel

Nelle puntate di "Una Vita" che saranno mandate in onda dal 4 al 9 aprile, non si avranno notizie di Antonito e la famiglia sarà preoccupata di sapere dove è finito. Intanto Bellita apprenderà che Ignacio l'ha ingannata, ma il ragazzo le prometterà che sarà una persona migliore. Inoltre Miguel andrà dietro Anabel e capirà che la ragazza ha una storia d'amore con Aurelio. Daniela proverà a stargli vicino. Anabel invece riferirà a Soledad di avere capito lei e suo padre hanno una relazione segreta.

Nel frattempo Genoveva ed Aurelio entreranno in possesso di quanto fatto in passato da Marcos e della sua relazione con la domestica. I due soci avranno ora l'occasione di poter incastrare il Bacigalupe.

In tutto questo Antonito tornerà all'improvviso a casa, ma sarà un uomo profondamente cambiato dopo il viaggio in Africa, mentre Genoveva e Natalia raggiungeranno un accordo consistente nel fatto che la Quesada vada pubblicamente contro la Salmeron in modo tale da conquistare la piena fiducia di Felipe.

Soledad ruba una foto di Natalia

Secondo le Anticipazioni Tv fino al 9 aprile, Natalia riferirà all'Alvarez- Hermoso che lei e Genoveva non sono più amiche e che il suo compito era quello di sedurlo e poi danneggiarlo. Intanto Casilda noterà per strada una persona simile a Martin e sarà scioccata. Inoltre Genoveva si recherà da Marcos e lo informerà che ha raccolto contro di lui delle prove schiaccianti e gli intimerà di farla entrare in società, altrimenti renderà pubblica ogni cosa.

L'uomo acconsentirà a cederle il 15% delle sue azioni, ma poi si accorgerà che il presidente della società sarà Aurelio.

Nel frattempo Soledad prenderà una foto di Natalia, per verificare se lei è responsabile del decesso di Felicia. In tutto questo Josè Miguel permetterà ad Ignacio di divertirsi ed insieme andranno in un locale solitamente frequentato dal ragazzo, mentre Daniela vista l'assenza dei proprietari scenderà in cantina, ma sarà scoperta dall'Olmedo. Tra le altre cose, Soledad sarà oggetto di minacce. [VIDEO]

Bellita rimprovera Josè Miguel

In base agli spoiler della prossima settimana, Marcos perderà il controllo della società a causa di Genoveva ed Aurelio. Soledad resterà al suo fianco.

Intanto Sabina sarà gelosa di Daniela e Roberto opterà per allontanarsi da lei. Inoltre Josè Miguel insieme ad Ignacio torneranno a casa ubriachi e Bellita rimprovererà al marito di essere un cattivo esempio per il ragazzo. Infine Casilda sarà sempre più persuasa che il venditore ambulante da lei visto è il fantasma del suo amato Martin.