Nella giornata di venerdì 8 aprile si sono svolte le registrazioni delle nuove puntate di 'Uomini e donne'. In studio, come di consueto, sono state raccontate le vicende sentimentali dei protagonisti del trono over e classico. A tal proposito, le indiscrezioni trapelate in rete rivelano che Tina e Pinuccia hanno avuto dei battibecchi in studio, mentre Luca ha deciso di andare a riprendere Lilli, dopo che la corteggiatrice aveva deciso di lasciare lo show. Nel frattempo, Riccardo e Ida hanno ballato insieme e il cavaliere pugliese ha discusso con Armando.

Uomini e Donne, registrazione 8 aprile: Tina e Pinuccia ai ferri corti

Nella registrazione di 'Uomini e Donne' dell'8 aprile, Tina e Pinuccia hanno nuovamente avuto discussioni. Le anticipazioni trapelate in rete dall'account Instagram di Lorenzo Pugnaloni rivelano che la dama di Vigevano è sempre più protagonista dello show. La signora lombarda, infatti, ha avuto nuovamente discussioni in studio con l'opinionista del programma di Maria De Filippi. Al momento, però, non è chiaro come mai Cipollari e l'ottantacinquenne abbiano discusso. L'unica cosa certa, al momento, è che, ultimamente, Pinuccia ha più spazio nel programma di Maria De Filippi, rispetto a Gemma Galgani. Infatti, nelle ultime riprese della trasmissione non si è parlato della dama torinese.

Uomini e Donne, anticipazioni prossime puntate: Luca va a riprendere Lilli, ma bacia Aurora

Nel frattempo, per quanto riguarda il trono classico, ci sono state importanti novità per Luca. A tal proposito, le indiscrezioni diffuse sui social rivelano che il tronista romano non è stato contento del fatto che Lilli avesse deciso di lasciare la trasmissione.

Pertanto, Salatino è andato a riprendere la corteggiatrice ed è stato fatto vedere in studio il filmato. Luca, inoltre, ha baciato Aurora in esterna e ha ballato con Soraia in studio.

Uomini e Donne, prossime puntate: Riccardo balla con Ida e discute con Armando

Nelle recenti puntate del dating show di Maria De Filippi, Riccardo è tornato nel parterre della trasmissione.

Il cavaliere pugliese ha rivisto Ida dopo tanto tempo dalla fine della loro relazione e le cose, fra i due ex fidanzati, sembrerebbero andare bene. Nelle riprese che si sono svolte venerdì 8 aprile, Ida e Riccardo hanno ballato nuovamente insieme. L'ex protagonista di Temptation Island, inoltre, ha chiuso la frequentazione con Gloria e ha avuto una discussione con Armando. Al momento, però, non è chiaro cosa possa avere scatenato la lite fra i due single della trasmissione. Biagio, invece, ha deciso di interrompere la conoscenza con due dame del dating show. Non resta che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne, per scoprire come proseguiranno le vicende sentimentali dei single della trasmissione.