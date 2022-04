Uomini e donne si avvia verso il finale di questa stagione trionfante dal punto di vista degli ascolti. Entro maggio, infatti, la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi chiuderà i battenti con la messa in onda dell'ultima puntata di questa edizione che, come di consueto, sarà in pausa per tutta la stagione estiva.

Tuttavia, nelle scorse settimane si era vociferato di un possibile debutto di Uomini e donne in versione 'Vip' nella prima serata estiva Mediaset, ma così non sarà.

Quando chiude Uomini e donne 2022: la data dell'ultima puntata in tv

Nel dettaglio, le anticipazioni legate alla programmazione di Uomini e donne rivelano che, quest'anno, la trasmissione dei sentimenti di Canale 5 saluterà il suo affezionato pubblico il prossimo 27 maggio 2022.

È questa la data in cui sarà trasmessa l'ultima puntata di questa fortunata edizione che, dal punto di vista auditel, ha conquistato una media di circa tre milioni di fedelissimi spettatori a settimana, con uno share che ha sfiorato la soglia del 24%.

Un'edizione a dir poco da incorniciare per Maria De Filippi che, ancora una volta, ha confermato la sua leadership indiscussa sul pubblico del pomeriggio, battendo a mani basse tutte le altre proposte televisive in onda nella stessa fascia oraria.

Temptation Island non previsto nel palinsesto estivo

Dal prossimo 30 maggio, al posto di Uomini e donne in daytime, debutterà la nuova soap opera spagnola Un altro domani, che occuperà la fascia del primo pomeriggio e sarà trasmessa poi per tutta l'estate nei pomeriggi di Canale 5.

Tuttavia, per questa estate 2022, erano circolate voci e indiscrezioni legate ad un possibile approdo della versione Vip di U&D nella prestigiosa prima serata di Canale 5.

A lanciare l'indiscrezione era stato il settimanale diretto da Riccardo Signoretti, il quale aveva fatto sapere che Maria De Filippi si era messa al lavoro per una nuova prima serata estiva destinata alla rete ammiraglia Mediaset che, quest'anno, sarà orfana di Temptation Island.

Non ci sarà Uomini e donne Vip nell'estate Mediaset

Il reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia, come riportato dai palinsesti diramati da Publitalia 80, non è presente nella programmazione di questa estate.

Tuttavia, al suo posto, non ci sarà neppure Uomini e donne Vip. Il dating show, infatti, non è in programma nella prima serata estiva di Canale 5, dove ci saranno un bel po' di repliche di programmi di intrattenimento (come nel caso di Michelle Impossibile e D'Iva con Iva Zanicchi).

Nessun debutto Vip, quindi, per Uomini e donne che tornerà in onda regolarmente nel corso della prossima stagione televisiva 2022/2023 di Canale 5, sempre in daytime.