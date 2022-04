Ida Platano è sicuramente la protagonista assoluta delle puntate di U&D che stanno andando in onda in questo periodo, ovvero da quando Gemma Galgani è stata messa in un angolo da conduttrice e redazione. La dama monopolizza gran parte del tempo a disposizione con le sue conoscenze, con le liti con gli ex fidanzati e con le liti che ha con Tina Cipollari. L'opinionista è l'unica ad andare contro la bresciana, e lo fa ricordando a tutti le tante volte che la donna ha dichiarato amore ad un cavaliere da settembre ad oggi.

La sfuriata della vamp di U&D

Da quando Riccardo Guarnieri è tornato nel cast di U&D, Ida sembra aver perso nuovamente la bussola. Sono un paio di puntate, infatti, che la dama non fa che dialogare con l'ex fidanzato, arrivando quasi ad ignorare Ilie, il cavaliere col quale sta uscendo dopo la rottura con Alessandro.

Il pubblico pare essersi riappassionato agli storici ex e all'altalenante rapporto che hanno sempre avuto, ma in studio c'è una persona che non riesce proprio a digerire il comportamento ambiguo e non chiaro di Platano.

Nel corso dell'appuntamento che è stato trasmesso in tv l'11 aprile, infatti, Tina si è esposta per criticare aspramente la parrucchiera e l'atteggiamento poco coerente che avrebbe davanti alle telecamere.

Quando la bresciana ha raccontato ai presenti i dettagli della conoscenza con Ilie, l'opinionista ha subito fatto notare lo scarso entusiasmo dimostrato, a differenza di quello che accade quando ricorda la storia d'amore con Riccardo.

Discussione accesa negli studi di U&D

Dopo che Gianni Sperti ha fatto notare che Ida tratterebbe Ilie solo come un buon amico, Tina ha preso parola e ha cominciato ad attaccare la dama di U&D.

"Non sei mai chiara e trasparente. Perché non dici che non ti interessa?", ha esordito la bionda vamp nel discorso che molti spettatori del dating-show hanno condiviso.

Cipollari ha proseguito nella sua invettiva contro Platano ricordando a tutti che quando frequentava Alessandro pretendeva che il rapporto evolvesse velocemente (sia dal punto di vista dell'intesa che di quello fisico), ora frena con il nuovo cavaliere perché non sarebbe affatto attratta da lui.

"Dici che vuoi andarci piano perché non ti piace. Sei una contraddizione vivente", ha aggiunto l'opinionista mentre la dama cercava di difendersi dicendo che ogni conoscenza è diversa e in questo caso non se la sente di correre.

Il riavvicinamento a Riccardo nelle puntate di U&D

Tina, però, ha perso le staffe quando Ida ha deciso di punzecchiare Alessandro dicendo davanti a tutti che bacerebbe tutte le donne con le quali esce: "Mi disse che non ne lascia andare a casa nessuna scontenta".

Sentendo questa frecciatina, l'opinionista di U&D non ci ha visto più e ha ricordato al pubblico in studio e a quello a casa che Platano non sarebbe proprio la persona corretta e chiara che molti credono.

"Pensa, io mi chiedo la stessa cosa di te.

Ha cambiato quattro fidanzati in pochi mesi", ha tuonato Cipollari tra gli applausi delle persone presenti. La bionda vamp ha riportato alla mente dei telespettatori i tanti amori che Ida ha vissuto da settembre ad oggi: Marcello, Diego, Alessandro e Ilie, per non parlare degli occhi a cuoricino che ha fatto a Riccardo non appena l'ha rivisto.

"Quando le fa comodo tira fuori gli artigli, altrimenti fa la bella addormentata", ha concluso Tina nello sfogo che ha raccolto parecchi consensi tra i fan del dating-show.

La romana si è anche innervosita quando ha sentito la bresciana contestare le sue continue difese a Vicinanza: "Ma come, tu sono anni che hai come avvocati Armando e Gianni! Ma falla finita. Vado a favore suo solo perché ha ragione!".