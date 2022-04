Il ritorno di Riccardo Guarnieri nel parterre maschile di Uomini e Donne ha destato parecchio interesse nel pubblico a casa, curioso di capire come il cavaliere si sarebbe comportato con la sua ex Ida. Fin da subito, il tarantino ha affermato di non voler riprendere le fila di una relazione con la Platano, ma con la stessa rapidità i due hanno ricominciato a parlarsi e a ballare insieme, mostrando una certa complicità. I comportamenti di Riccardo e Ida, che sembrano incapaci di intraprendere nuove conoscenze, che si interrompono in maniera abbastanza repentina, non sono passati inosservati e inosservato non è passato neanche un dettaglio comparso in una Instagram Story di Guarnieri.

La segnalazione è stata subito riportata da Deinaira Marzano.

Il cavaliere del trono over posta una Storia che desta sospetti

Nelle scorse ore, Riccardo ha postato una Storia in cui compaiono due pizze e fin qui nulla di strano. Il cavaliere di Uomini e donne è andato fuori a cena in bella compagnia, ma la compagnia in questione potrebbe essere proprio quella di Ida e non quella di una nuova dama del trono over. Ciò che fa propendere per questa tesi è il colore di un top e di una giacca che si possono intravedere e che appartengono al commensale che si trovava al tavolo del cavaliere.

'’Se noti nella storia di Riccardo, si vede una giacca dello stesso colore di quella di Ida in un’altra foto’', ha scritto un utente a Deinaira, la quale ha riportato il messaggio ricevuto sul suo profilo Instagram.

Il follower della blogger ha poi aggiunto che secondo lei le intenzioni di Guarnieri sono quelle di riprendersi la sua ex e magari anche quelle di guadagnare un po' di soldi. E in effetti, il coloro del top della misteriosa donna corrisponde esattamente a quello che la dama di Brescia indossato in un vecchio scatto.

Il commento della blogger Deianira Marzano

Alla segnalazione, si è aggiunto il commento della Marzano che confermando quello che ha scritto l'utente ha sottolineato che forse i due vogliono continuare con i loro 'teatrini' visto che separati non hanno saputo costruire altre relazioni. Sarà davvero così? In verità, che Platano e Guarnieri non siano indifferenti l'uno all'altro e viceversa pare evidente a chi li osserva, ma loro continuano a negare ogni avvicinamento che si discosti dall'amicizia.

Quel che è certo è che la storia salterà fuori in trasmissione e Ida e Riccardo, che a quanto risulta dalle anticipazioni hanno ballato insieme anche durante l'ultima registrazione, dovranno dare qualche spiegazione sia agli opinionisti, che chiederanno informazioni al riguardo, sia al pubblico che non vuole essere preso in giro.