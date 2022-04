Prosegue l'appuntamento con 'Il Paradiso delle Signore 6' e, in attesa del gran finale, la puntata di martedì 19 aprile riserverà diverse novità ai telespettatori. Marco farà un passo verso Stefania invitandola a recarsi in piazza e dicendole che la aspetterà ogni sera, mentre Gemma si illuderà di ritornare con il suo ex fidanzato. Umberto deciderà di allontanarsi da Flora per restare con Adelaide e, nel frattempo, Ludovica penserà di partire con Flavia per gli Stati Uniti. La preoccupazione per Beatrice crescerà ogni giorno e Vittorio cederà le sue quote a Dante per stare vicino a sua cognata, anche se detterà alcune condizioni.

Beatrice sarà in gravi condizioni: Vittorio le starà accanto

La puntata de Il Paradiso delle signore 6 di martedì 19 aprile vedrà i riflettori puntati su Beatrice, in serie condizioni dopo la caduta dalle scale. La cognata di Vittorio sarà ancora in coma e la situazione sarà molto preoccupante, tanto che Conti prenderà una decisione inaspettata. Per poter stare vicino a Beatrice, infatti, il direttore del Paradiso deciderà di cedere le sue quote a Dante Romagnoli, anche se detterà delle condizioni a cui l'imprenditore non potrà sottrarsi per nessuna ragione. Nel frattempo, Gemma continuerà ad illudersi su un possibile ritorno di Marco.

Marco deciso a conquistare Stefania: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 di martedì 19 aprile rivelano che la figlia di Veronica maturerà la convinzione di poter riconquistare il cuore del suo ex fidanzato, ignara del fatto che il suo cuore appartiene ormai completamente a Stefania.

Marco, infatti, farà di tutto per vivere la sua storia d'amore con la figlia di Ezio e le scriverà un biglietto in cui le dirà che la aspetterà ogni sera alle sette, in piazza.

Umberto si allontanerà da Flora: anticipazioni puntata di martedì 19 aprile

Durante la puntata de Il Paradiso delle signore 6 di martedì 19 aprile, ci sarà ampio spazio anche per Umberto Guarnieri.

Il commendatore, infatti, sarà messo alle strette da Adelaide che gli chiederà di scegliere tra lei e Flora. Dopo le parole di sua cognata, Guarnieri deciderà di allontanarsi dalla stilista, spegnendo le sue speranze di un futuro insieme. Nel frattempo, Ludovica sarà molto preoccupata per le condizioni di salute di Flavia, prossima a partire negli Stati Uniti per curarsi al meglio. La signora Brancia, tuttavia, farà in modo di impedire a sua figlia di seguirla in America, perché la sua malattia non è altro che un inganno messo in atto con la complicità di Fiorenza per allontanare Ludovica da Marcello e farla avvicinare al Ferdinando Torrebruna.