Ancora inganni e intrighi nelle puntate di Un posto al sole in onda nella settimana dall'11 al 15 aprile 2022. Le anticipazioni della fiction daily rivelano che l'arrivo inaspettato di Stefano, fratello di Riccardo, ostacolerà il riavvicinamento tra quest'ultimo e Rossella. Il dottore sarà costretto a un nuovo confronto con Virginia. Nel frattempo Chiara si troverà con le spalle al muro e dovrà decidere come agire di fronte al ricatto di Roberto Ferri e Lara Martinelli. Vediamo nel dettaglio cosa avverrà anche agli altri personaggi della soap di Rai 3.

Anticipazioni Un posto al sole dall'11 al 15 aprile: un nuovo confronto tra Riccardo e Virginia

Nelle puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3 dall'11 al 15 aprile l'inaspettato arrivo del fratello di Riccardo (Mauro Racanati) rovinerà un momento romantico tra lui e Rossella (Giorgia Gianetiempo). Il suo ritorno in città riaprirà vecchie ferite e spingerà il dottore a confrontarsi nuovamente con Virginia (Desirée Noferini). Intanto Bianca (Sofia Piccirillo) sarà ancora sotto pressione per una nuova web challenge e si mostrerà scontrosa con il padre Franco (Peppe Zarbo) e Giulia (Marina Tagliaferri). Nel frattempo Guido (Germano Bellavia) capirà di dover rimediare all’invito fatto a Michele (Alberto Rossi).

Intanto Nunzio (Vladimir Randazzo) cercherà in ogni modo di tenere lontana Chiara (Alessandra Masi) dalla cocaina.

Bianca tenta di rubare il cellulare di Viola: Un posto al sole, trame 11-15 aprile

Le anticipazioni di Un posto al sole delle puntate in onda nella settimana che precede le festività pasquali svelano che Chiara non vivrà dei momenti facili.

Infatti, mentre Nunzio si darà da fare per aiutarla, Lara (Chiara Conti) spingerà ancora una volta la giovane a discutere sulla storia dell'incidente mortale del padre. I tentativi di Cammarota di allontanarla dalla dipendenza saranno inutili di fronte alle macchinazioni di Martinelli, che le preparerà una brutta sorpresa. Potrebbe essere l'occasione giusta per Chiara di aprire gli occhi e capire che Lara non è una vera amica.

Nel frattempo Bianca, dopo un primo fallimento con la web challenge, tenterà ancora una volta di rubare il cellulare di Viola (Ilenia Lazzarin) per concludere la sfida.

Spoiler Un posto al sole, settimana 11-15 aprile: Chiara con le spalle al muro

Nasceranno sempre più tensioni tra i personaggi di Un posto al sole nella settimana dall'11 al 15 aprile 2022. Occhi puntati su Marina (Nina Soldano), che attraverserà una profonda crisi. Fabrizio (Fabrizio Borghetti), all'oscuro della condizione emotiva della moglie, organizzerà per lei una sorpresa romantica. Secondo le anticipazioni, entrambi faranno i conti con la realtà e dovranno decidere il destino del loro matrimonio. Nel frattempo Chiara si troverà con le spalle al muro per via del ricatto di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Lara.

La giovane sarà costretta a prendere una complicata decisione. Intanto Niko (Luca turco) riceverà da parte di Micaela (Gina Amarante), tornata da poco da Berlino, una particolare proposta che riguarderà Jimmy (Gennaro De Simone).