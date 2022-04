Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Negli episodi che verranno trasmessi sul piccolo schermo da lunedì 11 a venerdì 15 aprile, Lara indagherà sulla morte di Giancarlo Petrone, tentando di estorcere informazioni a Chiara. A quel punto, la giovane imprenditrice verrà ricattata da Roberto Ferri e Martinelli e dovrà prendere una decisione difficile.

Un posto al sole, trame al 15/4: Lara chiede informazioni a Chiara su Giancarlo Petrone

Nelle recenti puntate di Un posto al sole, andate in onda in televisione, Lara e Roberto hanno messo gli occhi sull'ingente patrimonio di Chiara.

Ferri e Martinelli, in modo subdolo, stanno tentando di circuire la figlia di Giancarlo Petrone, per avere campo libero nelle loro mire imprenditoriali. Negli ultimi episodi, Lara ha anche circuito la fidanzata di Nunzio, offrendole della droga e facendola tornare ad essere dipendente dalle sostanze stupefacenti. Durante un momento di debolezza, Chiara si è aperta a Lara, rivelandole un dettaglio riguardante la morte di suo padre. Negli episodi che verranno trasmessi sul piccolo schermo dall'11 al 15 aprile, Martinelli tornerà sulla questione rimasta in sospeso e inizierà a indagare sulla morte di Giancarlo Petrone.

Un posto al sole, puntate al 15/4: Lara prepara una brutta sorpresa alla figlia di Giancarlo Petrone

Nel frattempo, Nunzio si accorgerà del pericoloso baratro in cui è finita la sua fidanzata e tenterà in ogni modo di farla allontanare dal tunnel della droga. Purtroppo, però, Chiara finirà nella trappola di Lara, che cercherà di scoprire cosa è accaduto la sera in cui è morto Giancarlo Petrone.

A quel punto, dopo avere capito che la figlia dell'imprenditore ha un segreto che riguarda suo padre, Martinelli farà di tutto per carpire qualche informazione sull'incidente automobilistico. Le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole che verranno trasmessi in televisione fino al 15 aprile rivelano che Lara preparerà una brutta sorpresa per la giovane imprenditrice ma, al momento, non è chiaro cosa escogiterà la donna.

Un posto al sole, episodi al 15/4: Chiara Petrone cede al ricatto di Roberto e Lara

Al momento, non è chiaro se Lara scoprirà che alla guida dell'automobile coinvolta nell'incidente che è costato la vita a Giancarlo c'era Chiara. In base a quanto trapelato in rete, l'unica cosa certa, al momento, è che Roberto e Lara ricatteranno la giovane Petrone. Pertanto, è ipotizzabile che Ferri e Martinelli scopriranno il segreto della fidanzata di Nunzio. A causa delle pressioni ricevute dai diabolici amanti, Chiara sarà con le spalle al muro e prenderà una decisione difficile. Nelle recenti puntate, la compagna di Cammarota aveva manifestato la sua intenzione di non rinunciare ad un albergo in suo possesso, mentre Roberto e Lara avevano spinto per farle vendere l'immobile. Non resta che attendere le prossime puntate di Un posto al sole, per scoprire cosa accadrà alla figlia di Giancarlo Petrone.