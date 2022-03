Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Una vita, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Canale 5, dal 3 al 9 aprile, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Marcos seguirà Anabel e scoprirà che la ragazza avrà intrapreso una relazione con Aurelio. Natalia, invece, in accordo con Salmeron ripudierà l'amica per ottenere la fiducia di Felipe.

Poco dopo, la dark lady di Acacias 38 si presenterà da Marcos con un dossier contenente informazioni compromettenti per lui. La donna minaccerà l'uomo e gli dirà che se non gli cederà le quote della società, farà uscire fuori il suo losco passato.

L'uomo alla fine cederà il 15% delle quote della società, ma avrà la brutta sorpresa che il prestanome scelto dalla Salmeron è Aurelio.

Nelle puntate in onda la settimana prossima su Canale 5, Soledad rifiuterà i soldi di Aurelio per averlo aiutato a conquistare Anabel e gli giurerà che sarà sempre fedele a Marcos.

Intanto, Genoveva avrà le prove del passato non proprio limpido di Marcos. Inoltre, la dark lady verrà a sapere anche che l'uomo ha una relazione con Soledad e per questo, Salmeron e Aurelio vorranno agire contro di lui.

Nel mentre, Anabel, grazie a Soledad, riuscirà a vedere Aurelio segretamente.

Poco dopo Natalia, in accordo con Genoveva, ripudierà l'amica per ottenere la fiducia di Felipe. In particolare, Natalia confesserà ad Alvarez Hermoso di avere un accordo con la dark lady per sedurlo, ma poi sosterrà che avrà tagliato ogni tipo di rapporto con la donna.

Liberto, che avrà ascoltato di nascosto la conversazione tra le due donne, confermerà all'avvocato che Natalia gli ha detto la verità.

Successivamente, Genoveva andrà da Marcos e gli presenterà un dossier con alcune informazioni compromettenti che la donna avrà raccolto su di lui e minaccerà di far venire tutto a galla se non accetterà di farla entrare in società.

La dark lady poi concederà a Marcos un giorno di tempo per riflettere sulla sua proposta e cioè venderle il 15% delle quote della società. Marcos alla fine accetterà ma poi verrà a sapere che il prestanome nominato dalla Salmeron è Aurelio.

Intanto, Soledad ruberà una foto di Natalia, che servirà a Mendez per indagare sulle responsabilità della donna riguardo la morte di Felicia.

Poco dopo, Marcos scoprirà che Aurelio, in accordo con Genoveva, lo avrà estromesso dal controllo della società, Allo stesso tempo, Soledad si schiererà apertamente dalla parte di Marcos.