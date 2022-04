Continua su Canale 5 l'appuntamento con la Serie TV iberica "Una vita", che viene trasmessa tutti i giorni, compresa la domenica, con orario di inizio fissato alle ore 14:10. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 25 a sabato 30 aprile, Sabina si convincerà che Daniela è una poliziotta sotto copertura ed inviterà Roberto a stare attento. Inoltre Pierre Caron minaccerà Natalia di denunciarla per spionaggio se non lavorerà come spia dei francesi, mentre lodia sarà sempre più invaghita di Ignacio e non accetterà i consigli di Fabiana e Casilda.

Soledad accetta di prendere parte all'attentato

Nelle puntate di "Una Vita" che saranno mandate in onda dal 25 al 30 aprile, Antonito dopo aver parlato con Ramon, opterà per moderare i toni estremisti al Congresso. Intanto Roberto persuaderà Sabina a snobbare la notizia dei due ladri pubblicata sul giornale. Inoltre Josè Miguel e Bellita staranno fuori tutta la giornata per incidere il disco ed Alodia farà in modo di stare da sola con Ignacio. In tutto questo Soledad, dopo le ripetute minacce di Fausto, acconsentirà a prendere parte all'attentato.

Felipe dice a Natalia di non accellerare sul loro rapporto

Secondo le anticipazioni televisive fino al 30 aprile, i cittadini di Acacias parleranno della serata trascorsa tra Natalia e Felipe.

Intanto Sabina sarà certa che Daniela è una collaboratrice della polizia e ne parlerà subito a Roberto. Inoltre Alodia noterà Ignacio intento a dialogare con una persona sospetta e sceglierà di restare a casa Dominguez fino a tardi. Il ragazzo per non destare troppi sospetti le confesserà di amarla e la bacerà.

Nel frattempo si apprenderà che Aurelio e Genoveva hanno una relazione segreta.

In tutto questo Casilda e Fabiana comprenderanno che Alodia ed Ignacio si sono scambiati un bacio e tenteranno di allontanare la ragazza da lui, ma senza successo. Tra le altre cose, Felipe inviterà Natalia a non accelerare sul loro rapporto [VIDEO], non escludendo un loro futuro insieme. La ragazza riferirà tutto a Genoveva, la quale sarà contrariata e spingerà l'amica ad usare Pierre Caron come strumento per fare ingelosire l'Alvarez-Hermoso.

Quello che non sospetteranno sia la Salmeron che Natalia è che Caron è un uomo di Marcos, che ha il compito di distruggere la Quesada.

Sabina pensa che Daniela è una poliziotta

In base agli spoiler della prossima settimana, Antonito sarà continuamente seguito da Leonardo, il compagno della cellula anarchica della quale faceva parte Soledad. Intanto Miguel, dopo l'ennesimo rifiuto ricevuto da Anabel, deciderà di uscire con Daniela. Anche in questo caso la cameriera si opporrà. Inoltre Mendez avvierà delle indagini sul decesso di Felicia e verranno alla luce delle notizie che testimonierebbero l'innocenza di Natalia.

Nel frattempo Pierre Caron dirà alla Quesada che dovrà lavorare come spia dei francesi, altrimenti la denuncerà per spionaggio.

La Salmeron elaborerà un piano per far nascondere l'amica. In tutto questo Antonito avrà paura dello sciopero degli operai, mentre Sabina si convincerà sempre di più che Daniela è una poliziotta sotto copertura. Infine Miguel apprenderà che sia Marcos che Aurelio stanno usando la società per vendere armi sia ai francesi che ai tedeschi.