Domenica 10 aprile sarà trasmessa su Rai 1 la sesta ed ultima puntata della Serie TV italiana "Noi", che ha avuto una media di spettatori di oltre 3 milioni e mezzo ed uno share superiore al 15%. In base alle trame degli ultimi due episodi in onda il 10 aprile, Mimmo poco prima di morire andrà a Napoli insieme a Daniele nei luoghi in cui ha vissuto per tanto tempo. Inoltre Rebecca rimprovererà a Pietro di essere tornato a bere, mentre Claudio e Sofia si riavvicineranno.

Trame 'Noi': Daniele accompagna Mimmo a Napoli

Il 10 aprile andrà in onda in prima serata, subito dopo l'edizione serale dei "Soliti Ignoti", l'ultima attesa puntata della fiction tv italiana "Noi".

In base alle trame dell'undicesimo episodio dal titolo "Napoli", purtroppo le condizioni di salute di Mimmo tenderanno a peggiorare sempre di più. Daniele di fronte a questa situazione deciderà di andare insieme al suo padre a Napoli, per visitare i luoghi e le persone che lo hanno reso felice nel corso della sua vita. Per lui sarà un modo per rivivere tutto il periodo passato del malato genitore.

Non tarderà però il momento per separarsi tra i due, visto che Mimmo morirà. Le figlie di Daniele proveranno ad organizzare un funerale in grande stile, così come il nonno aveva chiesto a loro. Al centro della puntata ci saranno pure le vicende di Cate e Teo. Dopo la proposta di matrimonio fatta dall'uomo, si avvicinerà il giorno tanto atteso.

Teo vorrebbe sapere come è deceduto il padre della sua futura moglie, anche per comprendere fino in fondo il suo stato d'animo. Però Cate avrà molta difficoltà ad esternare le sue sensazioni.

Anticipazioni ultima puntata: Daniele lascia il suo lavoro

Secondo le anticipazioni televisive del dodicesimo ed ultimo episodio dal titolo "La luna", ci ritroveremo negli anni ottanta in occasione del primo incontro di Pietro e Rebecca.

Dopo qualche anno la coppia si troverà in difficoltà, con la donna che sarà sul punto di partire per la tournée. Pietro dopo aver dialogato con Cate, comprenderà di dover fare qualcosa per la moglie e sceglierà di vederla cantare. Prima che ha inizio l'esibizione Rebecca avrà un momento di ansia ed uno dei suoi colleghi di lavoro la bacerà.

Lei allora si infurierà.

Nel frattempo Pietro una volta giunto al locale la cercherà, ma la prima persona che incontrerà sarà proprio l'uomo, che gli farà capire che tra lui e la moglie è accaduto qualcosa. Peirò allora lo picchierà e di fronte a questa situazione, Rebecca lascerà il suo gruppo. Una volta tornati a casa però ci sarà una brutta lite tra i due, in quanto Rebecca rimprovererà al marito di essere tornato a bere, venendo meno alla promessa fattale. In tutto questo Mimmo, pure da defunto, riuscirà a far sorridere Betta con una lettera, mentre Daniele lascerà il lavoro e capirà di dover svolgere un impiego a lui più consono. Infine Claudio e Sofia avranno un riavvicinamento, proprio nello stesso momento in cui riceverà un'importante offerta di lavoro.