Le trame spagnole dello sceneggiato creato da Aurora Guerra raccontano che Aurelio lascerà Acacias per sposare Anabel, nel frattempo Genoveva rassicurerà Quesada rivelandogli che al suo ritorno Marcos sarà un capitolo chiuso. La dark lady, intanto, dirà a Felipe che Bacigalupe senior ha abusato svariate volte di Natalia, quindi l'avvocato insulterà Marcos in piena calle Acacias. Salmeron, inoltre, inviterà il padre di Anabel in casa sua dicendogli di volergli vendere una parte delle sue azioni e, dopo aver firmato i documenti, l'uomo tenterà di violentare Genoveva.

Natalia, infine, accoltellerà a morte Marcos, mentre Salmeron tenterà di far ricadere la colpa dell'omicidio su Alvarez Hermoso.

Aurelio lascerà momentaneamente Acacias per convolare a nozze con Anabel

Le anticipazioni iberiche della soap opera riportano che Aurelio sarà in procinto di andarsene momentaneamente dal quartiere per sposarsi con Anabel. Prima che Quesada lasci Acacias, però, Genoveva gli prometterà che al suo ritorno Marcos sarà fuori dai giochi e a pagare per l'omicidio dello stesso sarà Felipe.

Salmeron, per rendere fattibile ciò che ha promesso ad Aurelio, comincerà a muovere i fili delle proprie macchinazioni partendo dallo svelare ad Alvarez Hermoso che il motivo per il quale Natalia non riesce a lasciarsi andare completamente con lui è Marcos, in quanto quest'ultimo ha abusato della ragazza in diverse occasioni.

L'avvocato, perfettamente in linea con i machiavellici intenti della dark lady, si adirerà parecchio per ciò che ha fatto Bacigalupe senior ma, nonostante ciò, preferirà non prendere iniziative avventate seguendo il suggerimento dell'amico Liberto.

Natalia ucciderà Marcos mentre prova ad abusare di Genoveva

Le trame spagnole di Acacas 38 svelano che Felipe vorrà sincerarsi che le parole dell'ex moglie sia state veritiere e ne riceverà conferma dalla stessa Natalia.

Roso di rabbia, Alvarez Hermoso insulterà il padre di Anabel di fronte a tutti i vicini del quartiere.

L'avvocato, inoltre, arriverà a un passo dal mettere le mani addosso a Marcos ma, fortunatamente, ciò non accadrà grazie al tempestivo intervento di Ramon e Liberto.

Genoveva, successivamente, continuerà a tessere la tela del suo sordido piano invitando il signor Bacigalupe nel suo appartamento per vendergli il 5% delle azioni aziendali.

L'uomo si precipiterà a casa delle dark lady e, dopo aver apposto le firme di rito, tenterà di abusare della donna.

Natalia, precedentemente accordatasi con Salmeron, uscirà dal suo nascondiglio all'interno della casa e accoltellerà a morte il padre di Anabel.

Le due complici, quindi, abbandoneranno il cadavere e l'arma del delitto nell'appartamento principale. Genoveva, successivamente, farà credere a Felipe che Natalia si trova in pericolo proprio nel luogo dell'omicidio. La dark lady, così facendo, proverà a incastrare e far arrestare Alvarez Hermoso per la morte di Marcos, ma il piano della donna presenterà una falla.