Con la puntata di Un posto al sole di venerdì 29 aprile 2022 si chiude la settimana di programmazione di Upas. L'episodio va in onda come sempre alle 20:45 su Rai 3 e on demand su RaiPlay, dove è disponibile anche in replica. Rossella è rimasta spiazzata dai pettegolezzi sul conto di Riccardo e Virginia ed è sempre più turbata. Chiara, invece, sembra aver fatto la scelta giusta trasferendosi alla villa di Marina, dove prova a rilassarsi tra una chiacchiera e l'altra curando i fiori. Intanto, Lara e Roberto pensano a come risolvere la spinosa e delicata situazione che si è venuta a creare.

Un equilibrio precario, visto che negli episodi della prossima settimana succederà qualcosa di assolutamente imprevedibile che coinvolgerà Lara e Fabrizio, capace di mettere Ko anche ''queen Marina''.

Un Posto al sole puntata 5935 venerdì 29 aprile 2022

Chiara ha accettato di trasferirsi da Marina, declinando l'invito di Nunzio dopo le dimissioni dall'ospedale. La vita alla villa di certo è rilassante, tra passeggiate nel parco e lunghe chiacchierate. Nonostante ciò, la giovane Petrone dovrà fare i conti con il suo passato e non sarà facile rivivere quella drammatica notte nella quale ha perso suo padre e di cui si sente responsabile. Inoltre, Chiara dovrà lottare anche per uscire dalla sua dipendenza.

Nel frattempo, Lara continua a meditare vendetta contro Marina, furiosa con lei per averla messa in ridicolo e minacciata. Nelle puntate di Un Posto al sole della prossima settimana, vedremo Lara macchinare un piano diabolico volto a distruggere la sua rivale in amore, e non solo.

Roberto Ferri cade ai piedi di Marina

Quando Marina si mette in testa qualcosa, difficilmente fallisce.

Contro ogni aspettativa, riesce a mettere Roberto con le spalle al muro, costringendolo a rinunciare a comprare l'hotel del padre di Chiara. Ferri cede e, nello stesso tempo, capisce di essere ancora profondamente innamorato di Marina, l'unica donna capace di tenergli testa.

Le anticipazioni di Un Posto al sole dei nuovi episodi vedranno Lara furiosa e ferita.

Sentendosi la solita ruota di scorta e capendo che Roberto non potrà mai essere suo, mediterà vendetta. A farne le spese sarà Fabrizio, e non solo.

Chiara distrutta, spoiler Un Posto al sole

Nell'episodio di Un Posto al sole di domani 29 aprile, ci sarà spazio anche per la crisi tra Ornella e Raffaele, che ormai sembrano due estranei. Nemmeno l'intervento di Viola ha sortito qualche beneficio. La presenza di Elvira sembra essere l'unica fonte di serenità per il deluso Raff.

Purtroppo, Chiara dovrà affrontare le conseguenze della sua deposizione alla polizia. Verrà vessata dai giornalisti e l'attenzione su di lei la distruggerà nel profondo, mentre Marina e Filippo attaccheranno duramente Ferri, che spiazzerà tutti con una inaspettata decisione.

Infine, Renato riuscirà a tenere a bada la focosa Giuditta, ma una visita inattesa lo manderà in profonda crisi.