Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola 'Una vita', che racconta, in questa stagione, lo scontro tra la famiglia Bacigalupe e quella dei Quesada. Le nuove puntate si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 17 al 23 aprile 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:10. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulle indagini di Felipe, sul violento scontro fra Anabel e Marcos, sulla proposta di lavoro fatta da quest'ultimo a Miguel, sulla volontà di Daniela di voler incastrare gli Olmedo e sulla proposta di matrimonio di Aurelio ad Anabel.

Marcos sta per picchiare Anabel

Le anticipazioni di 'Una vita' ci segnalano che Felipe tenterà di estorcere a Mendez alcune informazioni riguardanti l'aggressione subita da Natalia, per poi andare a trovare quest'ultima in presenza di Aurelio. Quesada sospetterà che la giovane abbia un interesse amoroso per l'avvocato e deciderà di confidarlo a Genoveva. Dopo aver saputo da Aurelio che Marcos potrebbe essere l'aggressore di Natalia, Anabel si rifiuterà di accettare la colpevolezza del padre, decidendo di affrontarlo per sapere la verità. Nel corso del loro confronto, la giovane chiederà spiegazioni a Marcos rivelandogli di avere il sospetto che sia lui l'aggressore di Natalia. A quel punto, Marcos sarà sul punto di picchiarla ma verrà fermato dall'intervento di Soledad che si renderà conto che ultimamente l'uomo è molto nervoso e aggressivo nei confronti di tutti.

Nel frattempo, Genoveva continuerà a diffondere notizie sul passato criminale di Marcos nel quartiere. Nello stesso tempo, la dark lady continuerà ad avere un atteggiamento vittimistico con le vicine nella speranza di ripulire la propria immagine.

Bellita perde tutti i suoi musicisti

Miguel festeggerà al ristorante la vittoria ottenuta nella causa in tribunale per l'eredità di Camino.

Marcos lo verrà a sapere e chiederà all'avvocato di lavorare per lui, offrendogli in cambio il suo appoggio nel riconquistare Anabel. Nonostante il parere contrario del nonno, Miguel accetterà l'offerta di lavoro che gli è stata proposta per proteggere la sua amata da Aurelio. José Miguel informerà Bellita che i musicisti assunti per incidere il suo disco sono tutti morti.

Di conseguenza, l'uomo assumerà due nuovi chitarristi che non conoscono il repertorio della moglie, facendola sentire vecchia. Lolita tenterà di convincere Antonito a non ascoltare Padre Hilario e ad abbandonare i suoi propositi radicali. Casilda insegnerà ad Alodia a ricamare delle lettere su un fazzoletto. Poco dopo, la donna si arrabbierà quando scoprirà che il lavoro preparato dalla cameriera è per Ignacio. Mendez si insospettirà quando vedrà quest'ultimo parlare con Florencio, un tipo losco.

Daniela indaga sugli Olmedo

Daniela incontrerà Roger, facendo intuire al pubblico che lavora sotto copertura per incastrare Sabina e Roberto. La giovane, infatti, ha indagato in tutta Europa sui viaggi degli Olmedo per scoprire le loro malefatte e assicurarli alla giustizia.

Servante chiederà a Liberto di riprendere le prove del loro gruppo, per poi proporgli di incidere la prima canzone del gruppo Acacias. Due uomini aggrediranno Soledad Lopez per strada, invitandola perentoriamente a recarsi da Fausto in carcere.

Giunta lì, la donna verrà invitata dal detenuto a collaborare con la loro cellula anarchica, altrimenti potrebbe accaderle qualcosa di brutto. Per nuocere ancora di più a Marcos, Aurelio chiederà ad Anabel di sposarlo. La giovane accetterà, promettendogli anche di scappare con lui in caso le nozze non dovessero avere luogo.