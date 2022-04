Momenti ad altissima tensione si vivranno durante le prossime puntate di Una vita in programma prossimamente su Canale 5. Le trame della soap opera provenienti della Spagna annunciano che Antonito Palacios (Alvaro Quintana) potrebbe rischiare di morire quando finirà nel mirino di un gruppo di anarchici, i quali avranno intenzione di provocare un attentato con la complicità di Soledad Lopez.

Una vita: Fausto obbliga Soledad a compiere un nuovo attentato

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le nuove puntate trasmesse prossimamente in televisione annunciano che Soledad cederà ad un ricatto, mettendo a repentaglio tutto il quartiere di Acacias.

Tutto inizierà quando alcuni scagnozzi obbligheranno la domestica a recarsi a trovare Fausto in galera. Durante l'incontro, quest'ultimo accuserà Lopez di aver contribuito al suo arresto dopo un attentato finito nei peggiori dei modi. Inoltre, Salazar non esiterà a puntarle un coltello alla gola grazie alla complicità di un poliziotto corrotto. Non contento, Fausto obbligherà Soledad a compiere un nuovo attentato per colpire i ceti più ricchi, se non vuole finire sotto terra. La domestica, a questo punto, non avrà altra scelta di accettare il ricatto. Nonostante questo, la donna cercherà di trovare una soluzione alternativa.

Antonito in pericolo per colpa degli anarchici

Nelle puntate Spagna di Una vita, Soledad cercherà di scappare da Acacias in quanto non più fedele agli ideali degli anarchici.

Per questo motivo, la donna chiederà a Marcos di accompagnarla nella sua fuga lontana dal quartiere. Ma l'imprenditore si rifiuterà di aiutare l'amata in quanto troppo preso a cercare le prove per incastrare Natalia per la morte di Felicia. Per questo motivo, Lopez continuerà ad essere bersaglio dei complici di Fausto.

Ed ecco, che i telespettatori scopriranno che i diplomatici non stanno appoggiando le idee conservatrici di Antonito, il quale nonostante gli avvertimenti del padre, continuerà a pubblicare proteste contro i moti operai del tempo.

Il giovane Palacios, infatti, sottolineerà l'importanza della suddivisione tra ricchi e poveri. Per questo motivo, il marito di Lolita sarà in pericolo per colpa di Fausto.

La domestica riceve della dinamite per far saltare in aria il quartiere

Nel frattempo, Soledad riceverà un pacco contenente della dinamite, con la quale far saltare in aria il vecchio quartiere, appena Fausto le darà l'ok.

La domestica, a questo punto, proverà a tirarsi indietro visto che gli abitanti non si meritano di morire in quel modo. Una giustificazione, che però non verrà accettata dall' anarchico che si rivelerà essere uno dei personaggi più crudeli di tutta la soap opera.