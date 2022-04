A Uomini e donne, Gemma Galgani ha deciso di riprovarci con Franco Fioravanti. Peccato che il cavaliere non ne voglia sapere di lei. A questo punto è stata Maria De Filippi ad aprire gli occhi alla dama torinese, dicendole chiaramente che a lui non interessa nulla di lei. Insomma, la 72enne deve mettersi l'animo in pace una volta per tutte.

Gemma chiede a Franco di riprovarci, lui rifiuta

La puntata di Uomini e donne, andata in onda nel pomeriggio del 7 aprile, ha visto Maria De Filippi svelare ai presenti che Gemma Galgani ha chiesto scusa a Franco per aver frainteso alcune sue parole nelle scorsa registrazione.

Non solo, ha pure svelato che la dama torinese ha chiesto a Franco di riprovarci. Peccato che il cavaliere abbia risposto no. Gianni Sperti subito ha criticato Gemma visto che a suo parere, non ha avuto dignità davanti a uomo che l'ha trattata malissimo. Gemma a, questo punto ha cercato di giustificarsi, dicendo di aver seguito il suo istinto.

Gemma ha cercato Franco, ma lui ha espresso il suo pensiero alla redazione! #UominieDonne pic.twitter.com/nOK8gIlpsf — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 7, 2022

Franco non vuole Gemma, lei non se ne fa una ragione

Nel dettaglio, la 72enne torinese ha fatto capire di aver rivisto le puntate e di aver compreso di essersi sbagliata in alcuni frangenti con Franco.

Poi tutto il discorso si è spostato sul momento in cui Franco non l'ha raggiunta in stazione quando lei gli aveva fatto un'improvvisata. Maria De Filippi ha, quindi, spiegato che, in quell'occasione, Franco ha visto Gemma come il personaggio televisivo e non come una persona. Galgani ha poi ricordato l'ultima serata trascorsa con il cavaliere.

Peccato che le versioni non combacino, visto che Gemma ha parlato di baci e passione, mentre il professore ha un po' sminuito il tutto, dicendo di non aver sentito nulla di particolare. Ed ecco il motivo per il quale Franco non vuole riprendere la frequentazione con la dama, la quale non sembra convinta delle sue parole.

Maria De Filippi apre gli occhi a Gemma su Franco: 'Non gli frega niente di te'

Nello studio di Uomini e donne, il mistero di cosa sua successo realmente tra Gemma e Franco si infittisce. L'uomo sembra non volerne sapere di lei. Maria De Filippi a questo punto è intervenuta, facendo capire a Gemma che Franco non ha percepito le stesse sue sensazioni durante quella serata insieme. Che sia stato tutto frutto dell'immaginazione della dama di Torino? Sta di fatto che, per concludere questo spazio, la conduttrice si è rivolta a Gemma dicendole: "Non gli frega niente di te". In sostanza ha cercato di aprire gli occhi a Gemma che, a dire la verità, sembra aver incassato anche abbastanza bene il colpo. Potrebbe già essere pronta per rimettersi in gioco con un nuovo corteggiatore. Bisognerà attendere la messa in onda delle prossime puntate di Uomini e donne per scoprirlo.