Ida Platano, la storica dama di Uomini e donne trono over, decide di dare un svolta al proprio look. In queste ore, infatti, sul suo profilo ufficiale Instagram ha postato delle storie in cui si mostra ai fan con un' acconciatura di capelli decisamente differente rispetto al solito.

Un cambio look che non è passato inosservato e che ha scatenato anche l'ironia dei fan social che seguono la dama di Uomini e donne, molti dei quali l'hanno paragonata alla cantante Aisha, protagonista dell'ultima edizione del serale di Amici di Maria De Filippi.

Ida Platano cambia look: la dama di Uomini e donne mostra un nuovo taglio di capelli

Nel dettaglio, Ida Platano ha scelto di cambiare look ed ha mostrato il risultato sui suoi canali social. Dopo aver sempre portato i capelli lisci, questa volta la dama del trono over ha scelto di mostrarsi in una veste del tutto inedita e diversa.

Ida ha mostrato un look decisamente più "aggressivo" e a tratti "selvaggio", con tanto di capelli ricci in bella mostra.

Insomma la dama ha abbandonato il suo vecchio look per sfoggiare questo nuovo ed ha scelto di mostrarlo subito alle tantissime persone che, dopo averla conosciuta grazie a Uomini e donne, la seguono anche sul suo profilo Instagram.

E, la reazione dei fan che hanno assistito a questo cambio look della dama del trono over, non sono mancati.

I fan di U&D ironizzano sul nuovo look di Ida Platano

Qualcuno, infatti, ha reagito con ironia a questo cambiamento perpetrato dalla dama del trono over, al punto da paragonarla alla cantante Aisha, protagonista del serale di questa ventunesima edizione di Amici.

Qualcun altro, invece, ha paragonato la nuova chioma di Ida a quella della cantante Marcella Bella, star indiscussa della musica italiana degli anni '80-90.

"Quando non sai se scegliere Aisha, Carmen Di Pietro o Marcella Bella e allora scegli tutte e tre", ha scritto un commentatore social ironizzando sul nuovo look della dama di Uomini e donne over.

Ida Platano e Tina Cipollari: si riaccende lo scontro in studio a Uomini e donne

In attesa di vedere in tv il nuovo look di Ida, le anticipazioni delle nuove puntate del trono over, che saranno trasmesse durante le prossime settimane di aprile in tv, rivelano che non mancheranno i nuovi momenti di tensione.

La dama, infatti, si ritroverà al centro delle polemiche con Tina Cipollari. Tra Ida e l'opinionista della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi si riaccenderà di nuovo lo scontro e si ritroveranno così ai ferri corti in studio.

Questa volta, però, Ida Platano non riuscirà a trattenere le lacrime, evidentemente ferita dalle parole e dalle provocazioni della sua "nemica", Tina.