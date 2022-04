Isabella Ricci volta pagina dopo essere uscita di scena dal cast di Uomini e donne. L'ex dama del trono over, in una recente intervista per il settimanale Nuovo, ha confermato la sua intenzione di convolare a nozze al più presto con Fabio, il cavaliere che ha avuto modo di conoscere proprio nella trasmissione di Maria De Filippi.

Insomma un futuro roseo per Isabella, che però non ha risparmiato nuove frecciatine al vetriolo nei confronti della sua nemica giurata: la dama torinese Gemma Galgani, con la quale si è più volte ritrovata ai ferri corti in trasmissione.

Isabella Ricci pronta alle nozze con Fabio dopo Uomini e donne

Nel dettaglio, archiviata la sua partecipazione a Uomini e donne, Isabella Ricci ha scelto di dare una svolta alla sua vita sentimentale, confermando di fatto il suo grande interesse nei confronti di Fabio.

Il cavaliere che ha avuto modo di conoscere all'interno dello studio della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, gli ha letteralmente rapito il cuore, al punto che Isabella sta organizzando le tanto attese nozze.

"Si svolgerà a Pescantina, il paese in provincia di Verona dove vive il mio fidanzato", ha dichiarato Isabella in una nuova intervista, parlando delle sue imminenti nozze con Fabio.

Anche prima delle nozze, Isabella si scaglia contro la nemica Gemma Galgani

L'ex dama di Uomini e donne over ha poi ammesso di essere stata accolta positivamente dai figli di Fabio, i quali hanno avuto modo di constatare il fatto che il loro papà fosse di nuovo felice e sereno al suo fianco.

Un momento decisamente felice per Isabella che, malgrado la serenità dal punto di vista sentimentale, sembra non essersi lasciata alle spalle i vecchi rancori con la dama torinese, Gemma Galgani.

Anche in questa nuova intervista, Isabella si è scagliata contro Gemma, lanciandole delle frecciatine che sicuramente non passeranno inosservate.

'Si comporta come una bambina', Isabella torna ad attaccare Gemma, la dama di U&D over

"La sua presenza nel programma ci deve essere per ricordare a tutti ciò che non si deve essere", ha sbottato Isabella che è tornata a puntare il dito nei confronti della sua nemica, di cui non ne ha mai apprezzato l'atteggiamento con gli uomini.

"Purtroppo si comporta come una bambina", ha aggiunto ancora Isabella sottolineando il fatto che Gemma sarebbe una di quelle persone che parte sempre in quarta e che mette il cuore prima di ogni cosa, nonostante ormai la sua età.

Quale sarà la reazione della dama torinese di fronte a questo ennesimo attacco da parte di Isabella Ricci? Ci sarà una replica da parte della storica dama torinese protagonista di U&D? Lo scopriremo nel corso delle prossime ore.