Dopo giorni di silenzio Kerem Bürsin ha voluto dire la sua sul Gossip che ultimamente attanaglia la sfera privata delle sua vita. Dopo l'addio ad Hande Erçel, l'attore è stato accostato a diverse donne, tra cui la cantante e attrice peruviana Stephanie Cayo. A tal proposito, Būrsin ha invitato tutti a non credere sempre a ciò che si legge sui magazine, precisando che in un momento storico come quello attuale diventa ancor di più superficiale preoccuparsi del gossip.

Stephanie Cayo su Kerem Bürsin: 'Siamo in una fase di conoscenza'

La vita di Kerem Bürsin continua a essere al centro dell'attenzione.

Infatti, ultimamente, gli è stata attribuita una storia d'amore con l'attrice e cantante peruviana Stephanie Cayo. Si è parlato di una storia d'amore nata in poco tempo e del fatto che i due si siano incontrati spesso di nascosto in Spagna.

Un magazine turco aveva pubblicato anche una foto di loro due insieme durante un recente incontro, ma Birsen Altuntaş aveva smentito la storia d'amore, dicendo che a Kerem Bürsin non piace iniziare una relazione appena ne termina un'altra (l'attore si è lasciato con Hande Erçel agli inizi del 2022, ndr). Dopo diverso tempo, però, anche i diretti interessati hanno detto la loro su questo gossip.

Stephanie Cayo, in un'intervista a un emittente televisiva, ha dichiarato: "Con Kerem Bürsin siamo in una fase di conoscenza, è una questione molto privata, ecco perché preferisco non parlarne".

Kerem Bürsin: 'Mi sembra sciocco parlare della mia vita amorosa'

Anche Kerem Bürsin ha voluto dire la sua sulla notizia riguardante il presunto amore con Stephanie Cayo: "Dobbiamo cambiare un po' la nostra mentalità, ogni storia d'amore che viene fuori non è sempre vera. Le persone si incontrano, diventano amiche e l'amicizia potrebbe trasformarsi anche in amore in futuro, ma è sbagliato dire subito di una persona 'si è innamorata'".

L'attore ha proseguito il discorso facendo riferimento soprattutto sulla sua situazione attuale: "Mi sembra sciocco parlare della mia vita amorosa, quando nel mondo accadono tante cose negative. Non mi interessa".

Bürsin a Malaga ospite di Antonio Banderas

Kerem Bürsin ultimamente si sta recando spesso in Spagna per dei progetti lavorativi.

La sua carriera professionale, nel Paese iberico, viene seguita dall'agenzia Roar Management Agency, che vede a capo suo zio Oğuz Birced.

Si era parlato anche di un invito che Antonio Banderas aveva fatto a Kerem Bürsin per una festa e così è stato. Infatti l'attore è stato ospite di Banderas a Malaga durante la Settimana Santa, in questo modo ha avuto l'opportunità di conoscere le antiche tradizioni che si vivono nella città spagnola nel periodo di Pasqua.