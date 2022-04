Sono trapelate alcune indiscrezioni in merito alle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda dal'11 al 15 aprile. Presto verrà presentato agli spettatori il personaggio di Stefano. A quanto pare il fratello di Riccardo creerà non pochi problemi al dottor Crovi e a Rossella.

Nel frattempo, Chiara Petrone sarà sempre più dipendente della cocaina e succube di Lara e Roberto, nonostante la forte vicinanza di Nunzio.

Non ci sono buone notizie neanche per la piccola Bianca Boschi, ormai totalmente fuori controllo a causa della web challenge.

Un posto al sole, anticipazioni dall'11 al 15 aprile: arriva Stefano Crovi

Nei prossimi episodi di Upas entrerà in scena Stefano, il fratello di Riccardo (Mauro Racanati). Finora l'uomo non è mai apparso in schermo, ma è stato menzionato nei racconti del dottor Crovi e di sua moglie. Di lui sappiamo che ha avuto una relazione con Virginia (Desiree Noferini) il che ha portato alla chiusura di ogni rapporto con la sua famiglia. Al momento non è stato ancora rivelato il nome dell'attore che darà il volto a questo nuovo personaggio ma, nei prossimi giorni, verranno forniti sicuramente più dettagli. A quanto pare Stefano avrà un forte impatto nelle vite di Rossella (Giorgia Gianetiempo) e Riccardo, riaccendendo ricordi molto dolorosi del passato di quest'ultimo.

Un posto al sole, trame 11- 15 aprile: Chiara vittima di Ferri e Lara

Chiara (Alessandra Masi) verrà messa con le spalle al muro da Lara (Chiara Conti) e Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), che faranno leva sulle sue debolezze per raggiungere i loro scopi. A nulla varranno i tentativi di Nunzio (Vladimir Randazzo) che cercherà, in tutti i modi, di allontanare la ragazza dalla sua grave dipendenza dalla cocaina.

Nel frattempo Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti), totalmente all'oscuro della crisi che sta attraversando Marina (Nina Soldano), deciderà di prepararle una sorpresa. Non viene svelato di cosa si tratta, ma pare proprio che questo suo gesto darà una svolta cruciale al loro futuro come coppia. A questo punto resta da capire se in positivo o in negativo.

Un posto al sole, puntate dall'11 al 15 aprile: Bianca Boschi è totalmente fuori controllo

Nelle prossime puntate di Upas, Bianca (Sofia Piccirillo) sembrerà ritrovare la sua armonia. Il ritorno a casa di sua madre e l'arrivo a scuola di Viola (Ilenia Lazzarin) come sua supplente le doneranno una rinnovata serenità, tutto questo però sarà destinato a durare poco. L'improvvisa nuova partenza di Angela (Claudia Ruffo) farà, infatti, rimpiombare la piccola nel vortice della web challenge e, stavolta, gli step si faranno ancora più pericolosi.