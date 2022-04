L'avventura dei naufraghi all'Isola dei Famosi continua tra fame, mancanza dai propri cari e continui scontri. Questa edizione del reality sta appassionando gli spettatori e a macinare ascolti. Proprio per quest'ultimo motivo, questa edizione del reality potrebbe allungarsi sino al 27 giugno 2022.

La sedicesima edizione del reality si prolunga di oltre un mese

Gli ascolti dell'Isola Dei Famosi, seppure non del tutto alti, continuano a essere buoni e questo, secondo gli ultimi rumor, potrebbe contribuire all'ipotesi di allungamento di questa edizione del programma.

Secondo quanto riportato da TVblog, la finale del reality, prevista inizialmente per lunedì 23 maggio, si svolgerà invece il 27 giungo 2022. Il survivor game condotto da Ilary Blasi si allungherebbe dunque di un mese e questo sarebbe dovuto agli ascolti che, seppur non sempre entusiasmanti, permettono comunque di mantenere uno share alto e garantire una certa tranquillità. Questa scelta potrebbe anche essere causata dal fatto che Mediaset faccia fatica a trovare show inediti in grado di fidelizzare il pubblico, come ad esempio Big Show e Ultima Fermata, che non hanno prodotto ascolti in linea con le previsioni dell’azienda. Tuttavia, se il programma dovesse allungarsi, gli autori potrebbero prendere in considerazione non solo l’arrivo di nuovi naufraghi, ma anche di nuove idee per intrattenere il pubblico da casa.

Isola Dei Famosi in differita

Lunedì 18 aprile 2022 tornerà in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento dell'Isola Dei Famosi, ma presto il reality di Ilary Blasi subirà alcuni cambiamenti. Dopo la puntata di lunedì 18 aprile, l'isola si fermerà e non andrà in onda giovedì 21 aprile, al suo posto ci sarà il film Un figlio di nome Erasmus.

Il reality show di sopravvivenza ritornerà poi con la sua consueta diretta lunedì 25 aprile, ma è da giovedì 28 che l'Isola subirà un grosso cambiamento. Proprio come lo scorso anno, il reality show lascerà il posto a Supervivientes, l'Isola dei Famosi spagnola, e dunque andrà in onda in differita. Questa decisione è stata presa perché per la tv spagnola il giovedì è il giorno principale della messa in onda del programma, (come il lunedì per l'Italia), mentre per Canale 5 il giovedì è una sorta di appuntamento "sussidiario". Per questo motivo la rete ha deciso di dare lo spazio live a Supervivientes e di provvedere a una registrazione per L'Isola dei Famosi.