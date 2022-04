Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda dal 2 al 6 maggio, rivelano che Roberto Ferri ammetterà la sua sconfitta rassegnando le dimissioni dalle aziende del gruppo Petrone. Questa sua "redenzione" avrà un forte impatto sulle due donne della sua vita. Se da un lato Marina apprezzerà il gesto, dall'altro Lara non accetterà questo cambio repentino da parte dell'uomo. La donna cercherà quindi un alleato per farla pagare a Roberto ed individuerà la persona perfetta in Fabrizio Rosato. Ma come convincere colui che lei stessa ha contribuito a rovinare?

A quanto pare però Martinelli avrà un asso nella manica.

Un posto al sole: Lara vuole la sua vendetta

Chiara (Alessandra Masi) confesserà alla polizia tutto quello che è accaduto dal giorno dell'incidente. Filippo (Michelangelo Tommaso) e Marina (Nina Soldano) dopo aver scoperto tutto quello che ha combinato Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) lo condanneranno severamente. Ferri, scosso dalle giuste critiche delle persone a lui più care, deciderà quindi di dimettersi dal gruppo Petrone.

Nel frattempo, Lara (Chiara Conti) proprio non accetterà questo pentimento dell'uomo. Quest'ultima deciderà, quindi, di trovarsi un alleato che la aiuti a vendicarsi ed è per questo che si rivolgerà a Fabrizio (Giorgio Borghetti).

In fondo, entrambi vogliono che Ferri e Marina si separino e potrebbero stringere un'alleanza. Come prevedibile, l'uomo, però, non cederà alle sue lusinghe e le chiarirà che non vuole avere avere nulla a che fare con lei. A quel punto, la donna si giocherà una carta vincente mostrando a Rosato la lettera che Marina aveva scritto a Ferri alcuni mesi prima.

La lettera di Marina Giordano

Pochi mesi fa, sembrava che Marina e Roberto fossero destinati a tornare assieme, tuttavia la donna, all'ultimo momento, cambiò idea scrivendo una toccante lettera a Ferri.

Ecco alcuni stralci: "Caro Roberto, scrivere questa lettera mi procura un dolore terribile. Ho lottato tanto per negare perfino me stessa il sentimento che provo per te.

La verità, ormai la sai, è che ti amo da sempre". La lettera poi termina con un'amara riflessione che racchiude il tormentato amore di questa coppia: "Il nostro amore è pari al desiderio di distruggerci a vicenda. Credimi, l'unico modo per salvare me stessa ed entrambi è stare lontani". Se è vero che la donna scelse poi Fabrizio, risulta anche palese che lei ami ancora Roberto. Ma che effetto avranno queste parole quindi su Rosato?

Un posto al sole, puntate dal 2 al 6 maggio: Fabrizio riprende a bere

Fabrizio si fionderà da Marina in cerca di risposte e, senza menzionare la lettera, le chiederà cosa prova per Roberto. La donna, non sapendo di essere stata smascherata da Lara, si manterrà molto sul vago e assicurerà che la loro crisi non ha nulla a che fare con Ferri.

Rosato non apprezzerà questa mancanza di sincerità e le chiederà di accelerare le pratiche per la separazione. Quest'ultimo inizierà a ripensare in modo ossessivo a quelle parole e afferrerà una bottiglia di whisky. A questo punto, resta da capire se l'uomo, preso dalla disperazione, accetterà l'offerta di alleanza di Lara.

Nel frattempo Marina, per quanto si sia riproposta di stare lontano da Roberto, inizierà a riavvicinarsi a lui.