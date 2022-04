Arrivano le anticipazioni di Un Posto al sole delle puntate settimanali 25-29 aprile 2022 in onda su Rai 3 alle 20:45 dal lunedì al venerdì e on demand sul portale RaiPlay, dove sono disponibili anche le repliche. Gli spoiler Upas si concentrano su Rossella, che scopre il segreto custodito nel passato di Riccardo, rimanendone sconvolta. A complicare la situazione, saranno i pettegolezzi che Ross sentirà in ospedale su Crovi e Virginia. Nel frattempo, anche Chiara si deciderà a raccontare tutta la verità a Nunzio, con inaspettate conseguenze. Occhio a Raffaele che, sempre più distante da Ornella, si avvicinerà a Elvira, mettendo in discussione ogni cosa.

Anticipazioni Un Posto al sole prossime puntate

Nelle prossime puntate della soap Riccardo e Stefano avranno un altro scontro che metterà alla prova anche Ornella, costretta a gestire la delicata situazione in ospedale. Nel frattempo, Samuel e Speranza si preparano alla loro prima notte, con l'augurio che non ci sia l'ennesimo imprevisto. Purtroppo, non sarà così, perché l'ingombrante presenza di Espedito e dei suoi fratelli li metteranno in seria difficoltà.

Marina è decisa ad aiutare Chiara, che sta sempre più male, e Nunzio. La generosa Giordano sente che deve fare qualcosa per colmare la sua insoddisfazione in campo sentimentale, dato che con Fabrizio la relazione è ormai al capolinea.

Rossella scopre il segreto di Riccardo

Le nuove anticipazioni di Un posto al sole vedono Chiara prendere una dolorosa decisione per liberarsi dal forte senso di colpa che si porta dentro dalla notte dell'incidente in cui perse la vita suo padre. Nunzio le starà vicino, proponendole di andare a vivere alla Terrazza. Anche Marina sarà disposta ad accogliere la giovane Petrone alla sua villa, pronta a supportarla e darle ciò di cui ha bisogno.

Attenzione a Rossella, che si incupirà dopo aver ascoltato dei pettegolezzi sul conto di Riccardo e Virginia. Ma la stangata finale arriverà quando verrà a sapere un segreto su Crovi che le ha sempre tenuto nascosto: di che cosa si tratta?

Lara e Roberto sono finalmente pronti a festeggiare la vittoria per la vendita dello storico albergo Petrone, ma i loro piani vanno in fumo.

Marina, infatti, mette con le spalle al muro Ferri, facendo sì che l'albergo torni nelle mani di Chiara.

Raffaele ed Elvira pericolosamente vicini, spoiler Upas

Sembra non ci sia speranza per Ornella e Raffaele, ormai distanti anni luce. Ornella è immersa nel lavoro, che mette al primo posto, mentre Raffaele ha trovato conforto in Elvira. Nelle nuove puntate di Un Posto al sole dal 25 al 29 aprile, vedremo un ulteriore distacco di questa amatissima coppia.

Raffaele cercherà la compagnia di Elvira e inizieranno a circolare degli insistenti pettegolezzi sul loro conto che metteranno in allarme Ornella. Nel frattempo, Renato riceverà una visita inaspettata che lo metterà in grande crisi, nonostante riesca a volgere a suo favore l'imbarazzante situazione che si è creata con Giuditta.