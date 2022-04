Che cosa succede a Chiara in Un Posto al sole? Le anticipazioni delle prossime puntate non portano buone notizie. Nonostante la sua intenzione di rivolgersi a uno psicoterapeuta per uscire dalla dipendenza che la sta rovinando, ha ceduto ancora alla tentazione. In una via buia, da sola, ha preso un'altra dose, perdendo poi i sensi in macchina. Nel frattempo Lara e Roberto festeggiano il loro successo, ansiosi di mettere le mani sul tanto agognato Hotel Petrone, che la giovane ha deciso di vendere, stremata dalle continue vessazioni che la stanno portando all'esasperazione.

Come sempre ci sono anche momenti divertenti negli episodi di Upas. Renato si è svegliato completamente stravolto dopo una nottata di bagordi passata con Giuditta, ma della quale non ricorda assolutamente nulla. Raffaele lo prende in giro, beandosi della travolgente corte che la donna gli sta facendo.

Un Posto al sole anticipazioni puntata del 22 aprile

Lara e Roberto non si rendono conto di aver giocato con la vita di Chiara, ormai stremata. La decisione di vendere l'hotel l'ha distrutta psicologicamente e, ancora una volta, ha cercato conforto nella droga. Una scelta sbagliata e molto pericolosa, visto che la porterà a lottare tra la vita e la morte.

Marina è furiosa, si sente molto vicina a Chiara.

Anche lei ha avuto problemi di dipendenza e sa che cosa si prova e quanta forza serva per uscirne. Il fatto che Roberto e Lara l'abbiano riportata su questa strada la tormenta e farà di tutto per far uscire la giovane Petrone da questa drammatica situazione.

Marina contro Lara e Roberto

Le anticipazioni delle nuove puntate di Un Posto al sole svelano che Marina si scontrerà con Lara e Roberto e questa volta non userà le buone maniere.

La tenace Giordano sembra essersi affezionata molto alla giovane Petrone e vuole aiutarla a liberarsi dalle sue ossessioni.

Tuttavia le condizioni di Chiara desteranno molta preoccupazione e la situazione prenderà una piega inaspettata nei nuovi episodi.

Ornella e Raffaele ai ferri corti, spoiler Upas

Continuando con le anticipazioni di Un posto al sole, Guido e Ornella saranno alle prese con un discorsetto piuttosto imbarazzante che faranno a Samuel.

Ci si chiede di che cosa si tratti, anche se è molto probabile che c'entri Speranza.

Intanto Riccardo si confronterà ancora con suo fratello e capirà che le ferite del passato bruciano ancora terribilmente. Come se non bastasse, il rapporto con Rossella è sempre sul filo del rasoio.

Nella puntata di venerdì, Ornella proverà a riavvicinarsi a Raffaele, ma un'emergenza in ospedale la costringerà a uscire di casa in fretta e furia. Anche Raff riceverà un messaggio di Elvira che lo confonderà parecchio.