I fan di Amici lo stanno chiedendo da settimane di far fare pace ad Alex e Luigi e forse Maria De Filippi sta provando ad accontentarli. Nel corso del daytime che è andato in onda il 21 aprile, la conduttrice ha informato i ragazzi di una "comparata" che dovranno preparare per la sesta puntata serale: i due cantautori sono stati spronati a parlarsi e a confrontarsi sulla canzone da portare sul palco, una che possa essere adatta a entrambi.

Il gesto della presentatrice di Amici

Per mesi sono stati complici, ma da quando è iniziato il serale di Amici tra Alex e Luigi tutto è cambiato.

I confronti che Rudy Zerbi ha proposto ogni settimana, non hanno fatto altro che allontanare i due cantautori, che oggi non hanno più rapporti se non quelli civili tra conviventi.

Gli spettatori del talent show si sono esposti spesso sui social network per chiedere un riavvicinamento tra i due, anche perché secondo loro sarebbe evidente la sofferenza di entrambi in questa situazione.

La rivalità che è nata tra Strangis e Rina da poco più di un mese (ovvero da quando professori e giuria hanno cominciato a paragonarli e a metterli in sfida puntata dopo puntata) ha raffreddato questo legame, ma l'intervento di una persona importante per loro potrebbe rimettere a posto le cose.

La proposta nella casetta di Amici

Nel corso del daytime di Amici, che è andato in onda su Canale 5 il 21 aprile, Maria De Filippi si è collegata con la casetta per informare i ragazzi delle ultime prove che dovranno preparare in vista della sesta puntata del serale (già registrata, ma trasmessa in tv sabato 23).

Per la prima volta quest'anno la produzione ha deciso di proporre una "comparata" tra due allievi amatissimi dal pubblico: Alex e Luigi dovranno interpretare la stessa canzone sul palco, "Hit the road Jack" di Ray Charles.

La conduttrice ha esordito dicendo che secondo lei e gli addetti ai lavori questi brano è adatto a entrambi, per questo è stato assegnato come prova che possa risaltare le qualità vocali di due protagonisti assoluti della ventunesima edizione del talent show.

Alex è apparso un po' scettico circa l'equità di questo confronto: a suo avviso, infatti, il pezzo sarebbe più nelle corde di Luigi, ma lui non lo rifiuterà mai.

Di fronte a queste affermazioni, la padrona di casa del format Mediaset ha fatto una controproposta che ha conquistato i fan: "Se questa canzone non va bene, sceglietene una voi".

Tentativi di 'disgelo' tra i cantanti di Amici

"Ma insieme?" ha subito risposto Alex rivolgendo lo sguardo a quello che un tempo è stato il suo più caro amico all'interno della casetta.

Luigi ha provato a dirsi disposto a preparare la canzone assegnata dalla produzione, ma Maria De Filippi ha colto la palla al balzo ed ha aggiunto: "Sì, parlatevi. Vi lascio 24 ore di tempo e poi mi dite cosa volete fare".

I telespettatori avranno gioito nello scoprire che i due cantanti avrebbero dovuto confrontarsi per scegliere il brano della loro prima "comparata", soprattutto perché sono settimane che non si rivolgono la parola se non quando è necessario.

Se tra Luigi e Alex c'è stato o no un lungo faccia a faccia non è chiaro, anche perché il daytime del 21 aprile ha mostrato solo la risposta dei due alla richiesta della presentatrice: i ragazzi hanno preferito accettare il pezzo di Ray Charles e non proporne uno nuovo più adatto al genere musicale di entrambi.

Le anticipazioni del sesto serale, però, fanno sapere che questa prova non è stata fatta, ma Strangis e Rina si sono sfidati più volte: nell'interpretazione di una ballad ("Urlo e non mi senti" per uno e "Bella senz'anima" per l'altro) ha avuto la meglio Luigi, nel duetto sulle note di "Se piovesse il tuo nome" la giuria ha preferito Alex.