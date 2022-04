Giovedì 31 marzo, su Canale 5, è andata in onda la quarta puntata dell'Isola dei Famosi. Durante la diretta, c'è stato un botta e risposta al vetriolo tra Vladimir Luxuria - opinionista - e Nicolas Vaporidis. Nel dettaglio, l'attore non ha gradito la scelta dei telespettatori di salvare la coppia Carmen-Alessandro ai danni di Clemente e Laura.

Il precedente

Nella precedente puntata, Nicolas in qualità di leader della settimana ha deciso di mandare al televoto la coppia formata da Laura Maddaloni e Clemente Russo contro Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro.

In settimana, l'attore ha spiegato di avere mandato la "coppia più forte" per eliminare una volta per tutta Carmen e il figlio. Ma non è tutto, perché Vaporidis ha punzecchiato anche i telespettatori: "Se il pubblico preferisse ancora Carmen e Alessandro vuol dire che predilige la parte trash e gossipppara del programma".

Ilary Blasi riprende Nicolas

Durante la puntata del Reality Show, sarebbe emerso che Nicolas Vaporidis avrebbe deciso di mandare in nomination Laura e Clemente per "salvare" Lory Del Santo. La showgirl avrebbe lasciato intendere all'attore di non voler finire al televoto.

Vladimir Luxuria ha chiesto la parola e ha sostenuto che non si tratta di nessuna presunta manipolazione: "Penso che Nicolas volesse far eliminare la coppia Russo".

Nicolas è intervenuto e ha precisato di non essere stato manipolato da nessuno: "Ho scelto, ho fatto una c... ma l'ho fatta io".

Al momento del verdetto del televoto, i telespettatori hanno deciso di lasciare su Playa Accoppiada la coppia formata da Carmen e Alessandro. Il verdetto del televoto ha mandato su tutte le furie Vaporidis.

Di fronte alla reazione dell'attore romano, è intervenuta Ilary Blasi: "Questo è il gioco Nicolas".

L'opinionista zittisce il naufrago

Nel vedere l'atteggiamento ostile di Nicolas verso Carmen Di Pietro, Vladimir Luxuria è nuovamente intervenuta e ha sbottato con il naufrago: "Non ti chiamo regista ma dottore". La diretta interessata ha sostenuto che l'attore si senta superiore rispetto agli altri concorrenti presenti all'Isola dei Famosi.

Secondo l'opinionista non è corretto dire che Carmen e Alessandro rappresentano il trash all'interno del reality show. Poi, Luxuria ha sbottato: "Ma chi sei tu per decidere? Abbassa le ali, fly down".

In replica, l'attore ha cominciato a rispondere all'opinionista ma si è rivolto al maschile: "Caro Vladimir..." Luxuria non ha potuto fare che interrompere immediatamente l'intervento del concorrente e invitarlo a portare rispetto: "Dici cara..."

Al momento non è chiaro se il naufrago abbia volutamente chiamato Luxuria con l'aggettivo maschile oppure sia stata solamente una caduta di stile.