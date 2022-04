Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana 'Un posto al sole', che racconta gli amori, le vicissitudini e i dolori di un gruppo di condomini di un palazzo di Posillipo. Le nuove puntate si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda dal 25 al 29 aprile 2022, tutti i giorni su Rai 3 a partire dalle ore 20:45.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla lite fra Riccardo e il fratello Stefano, sui problemi coniugali fra Ornella e Raffaele, sull'arrivo dei due fratelli di Speranza a Napoli e sulla vendita dell'albergo Petrone.

Raffaele si avvicina ad Elvira

Le anticipazioni di 'Un posto al sole' ci segnalano che Riccardo si scontrerà con Stefano, pagandone il prezzo in ambito lavorativo. Dati i problemi famigliari del medico, Ornella sarà costretta a gestire da sola la situazione in ospedale e i malesseri di Rossella. Quest'ultima, infatti, scoprirà nel peggiore dei modi che il suo fidanzato le ha mentito. La giovane entrerà in crisi quando ascolterà due infermerie dell'ospedale parlare di alcuni gossip riguardanti il presunto ritorno di fiamma di Riccardo e Virginia, finendo per crederci. Ornella sarà costretta a gestire la diminuzione di personale in ospedale, trascurando ancora di più i suoi problemi coniugali. Sempre più triste a causa delle scelte della moglie, Raffaele si renderà conto di non riuscire più a comunicare con lei.

Viola tenterà di mediare fra i due coniugi, finendo per rendersi protagonista di un'iniziativa che, però, potrebbe peggiorare ancora di più la situazione. Nel frattempo, Raffaele intensificherà ancora di più la sua amicizia con Elvira.

Marina affronta Roberto

Samuel e Speranza decideranno di trascorrere la loro prima notte insieme ma l'ingombrante presenza del padre di lei finirà per rovinare tutto.

A quel punto, la giovane tenterà di farsi aiutare dal fidanzato, da Mariella e da Guido per sfuggire alle macchinazioni del padre, ma Espedito manderà a chiamare anche gli altri suoi due figli maschi per intimidire Samuel. Pur volendolo negare a tutti i costi a se stesso, Roberto sentirà terribilmente la mancanza di Marina al suo fianco, mentre quest'ultima deciderà di aiutare Chiara per riempire il vuoto lasciato da Fabrizio nella sua vita.

Lara e Roberto si appresteranno a festeggiare la vendita dell'hotel dei Petrone, senza aver fatto i conti con Marina. Più tardi, infatti, la donna affronterà Ferri nel tentativo di impedirgli a tutti i costi di acquisire l'hotel.

Chiara sarà in preda ai sensi di colpa per la morte di suo padre e rivelerà a Nunzio di essere pronta di confessare ciò che successe all'epoca. Renato approfitterà dei sentimenti che Giuditta prova per lui, fino a quando una visita inattesa non finirà per rovinare tutti i suoi piani.