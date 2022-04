Nel corso della registrazione della finale de La Pupa e il Secchione avvenuta il 23 aprile - la quale andrà in onda martedì 26 aprile - è successo veramente di tutto. In particolare non sono mancate delle accese discussioni. Sembra, infatti, che la showgirl Elena Morali abbia letteralmente perso le staffe e la conduttrice del programma Barbara D'Urso non avrebbe lasciato passare questo atteggiamento.

La discussione avvenuta a la Pupa e il Secchione

Secondo alcune indiscrezioni, durante la registrazione de la Pupa e il Secchione, Elena Morali avrebbe lasciato lo studio molto arrabbiata.

Inoltre pare che abbia anche lanciato il microfono a terra. Il motivo per cui si sarebbe comportata in questo modo non è dato saperlo. Successivamente pare che la showgirl sia rientrata in studio e si sia scusata per il suo comportamento.

Barbara D'Urso non gliela avrebbe fatta passare liscia e l'avrebbe sgridata in quanto non avrebbe tollerato l'atteggiamento Elena nel corso dell'intera puntata. Dopodiché sembra che la registrazione sia proseguita normalmente e che la situazione tra le due donne si sia risolta nel migliore dei modi.

Altri colpi di scena nella registrazione de la Pupa e il Secchione

Sembra che quella tra Barbara D'Urso ed Elena Morali non sia stata l'unica lite avvenuta nel corso della registrazione del 23 aprile de la Pupa il Secchione.

Anche tra Soleil Sorge e Gianmarco Onestini c'è stata una lunga discussione, durante la quale è stata coinvolta anche Mila Suarez. Sembra che quest'ultima sia stata attaccata dall'influencer italo americana. Nel corso della discussione il pubblico si è schierato dalla parte di Soleil, invece Antonella Elia ha criticato l'atteggiamento delle persone presenti in studio.

Gli eliminati della scorsa puntata de la Pupa e il Secchione

Durante la puntata de la Pupa e il Secchione andata in onda il 19 aprile sono state affrontate le consuete prove, le quali hanno determinato una classifica, in base alla quale sono stati assegnati dei punti a ogni coppia. All'ultimo posto si sono classificati Gianmarco e Mila.

Di conseguenza i due hanno dovuto sfidare la coppia che è stata nominata da tutti: Aristide ed Elena. La sfida è stata vinta da questi ultimi.

Barbara D'Urso però, al termine della scorsa puntata, ha rivelato che la coppia perdente non sarebbe stata eliminata direttamente dal programma. Difatti è finita nello Sgabuzzo insieme a uno dei concorrenti ripescati: Edoardo Baietti.