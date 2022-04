La scelta di Matteo Ranieri a Uomini e donne ha scatenato un po' di polemiche. Federica, dopo essere stata rifiutata al rush finale, ha sbottato contro il tronista, tanto da accusarlo di essere stato immaturo nei suoi confronti.

Una dura presa di posizione quella di Federica che non ha risparmiato frecciatine neppure sui social. Intanto, dopo la messa in onda della puntata della scelta, ecco che Ida Platano ha scelto di dire la sua e non ha perso occasione per sbottare contro Federica.

Federica Aversano, duro attacco dopo il rifiuto di Matteo a Uomini e donne

Nel dettaglio, durante la puntata della scelta di Matteo, Federica ha sentenziato contro il tronista ligure accusandolo di non essersi comportato bene nei suoi confronti e senza dargli la possibilità di esprimersi.

Immediata la reazione di Tina Cipollari, che ha duramente sbottato contro Federica, lasciandosi andare ad un durissimo intervento nei confronti della ragazza, accusandola di aver soltanto "rosicato" perché era stata appena rifiutata da Matteo.

Ma Tina non è stata l'unica a puntare il dito contro la ragazza. Anche Ida Platano, dopo la scelta di Matteo, ha rilasciato delle dichiarazioni al vetriolo nei confronti dell'ormai ex corteggiatrice, ammettendo che non le è dispiaciuto assistere alla sua disfatta.

Ida Platano sbotta contro Federica dopo l'addio di Matteo Ranieri a U&D

"Non c'è bisogno di uscire tanto tempo con una persona, per capire", ha ammesso Ida Platano facendo riferimento al fatto che il percorso tra Matteo e Valeria non è durato tantissimo a U&D.

"Non avevo empatizzato per Federica, quindi non ho provato particolare dispiacere per lei", ha sbottato la dama Ida confermando così di non essere "affranta" per la cocente delusione che ha subito la ragazza dopo il rifiuto di Matteo Ranieri alla scelta.

In attesa di scoprire se Federica replicherà a questi attacchi che le sono stati rivolti da Ida Platano post scelta di Matteo Ranieri, il tronista ligure nella sua prima intervista al magazine della trasmissione di Marai De Filippi, ha confermato che con Valeria sta procedendo tutto nel migliore dei modi.

È vero amore tra Matteo e Valeria dopo la scelta finale a Uomini e donne

Dopo la scelta, i due hanno avuto modo di trascorrere del tempo insieme e Matteo ha confermato che tra di loro vi è un fortissimo feeling che sembra far ben sperare per un futuro radioso.

L'ormai ex tronista di Uomini e donne ha confermato anche che la prima notte trascorsa insieme è stata particolarmente bella per entrambi.

Insomma tutto va come deve andare per questa coppia che ha saputo conquistare il gradimento del pubblico che segue il talk show di Canale 5.