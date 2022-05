L’avventura dei naufraghi all’Isola Dei Famosi 2022 continua tra alti e bassi. La fame, l’istinto di sopravvivenza e la mancanza dai propri cari, rendono il percorso dei concorrenti del reality ancora più difficile. A poche ore da una nuova puntata, prevista per venerdì 6 maggio 2022, il clima in Honduras è ancora molto più teso, complice anche l’arrivo di Beatriz Marino, ex fidanzata di Roger. L'arrivo della ragazza, secondo i fratelli Tavassi sarebbe già stato in programma e dunque accusano Roger e la sua ex fidanzata di essersi messi d’accordo per creare un nuovo triangolo amoroso.

Le parole di Guendalina ed Edoardo in merito alla storia tra Roger e Beatriz

Nella scorsa puntata dell'Isola dei Famosi, andata in onda lunedì 2 maggio, Roger si è ritrovato a fare i conti con l’arrivo della sua ex Beatriz Marino e si è detto confuso dei suoi sentimenti per Estefania Bernal. A criticare il modello sono stati i fratelli Edoardo e Guendalina Tavassi, i quali hanno criticato l’atteggiamento irrispettoso del naufrago. Guendalina ha esordito dicendo: “L’atteggiamento di Roger non è rispettoso nei confronti di Estefania. Se io andassi di là e il mio fidanzato facesse qualcosa di qua, come sta facendo lui con la sua ex, lo prenderei a calci. Almeno poteva fingere un po' di dispiacere, sono i dati che parlano e che dicono che a lui di Estefania non frega nulla”.

A questo punto a parlare è stato Edoardo, il quale ha rivelato una teoria in merito al modello e alla sua ex, dicendo che secondo lui, Roger si sarebbe messo d'accordo con la sua ex fidanzata. Il naufrago sostiene che Balduino avrebbe detto a Beatriz di andare sull'Isola da single per poi legarsi successivamente a una ragazza e creare una storia d'amore.

A questo punto, sempre secondo la teoria del Tavassi, Marino, in studio, doveva fare quella gelosa e infastidita in modo tale che Ilary l'avrebbe poi mandata in Honduras per avere un chiarimento. Secondo Edoardo, tutto questo sarebbe stato architettato per dare visibilità a Beatriz.

Anticipazioni puntata 6 maggio

Venerdì 6 aprile, su Canale 5 in prima serata, tornerà l’Isola dei famosi, condotta da Ilary Blasi e affiancata da Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

Stasera tre nuovi concorrenti, dette le “Conquistadores”, faranno il loro ingresso in Honduras e sono: Mercedesz Henger, Marialaura De Vitis e Fabrizia Santarelli, pronte a conquistare non solo le spiagge, ma anche il cuore di Alessandro ed Edoardo. Non mancheranno poi le sorprese, soprattutto a Guendalina la quale stasera potrà riabbracciare il suo amato fidanzato Federico, ma per farlo dovrà affrontare un sacrificio. Roger sarà poi messo alle strette e dovrà prendere una decisione tra Beatriz, sua ex fidanzata ed Estefania. Infine si scoprirà chi sbarcherà su Playa Sgamada tra Clemente, Nick e Nicolas.